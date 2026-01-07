Asiatische Börsen geben nach -- Siemens erweitert Partnerschaft mit NVIDIA

Deutschland Europa USA Asien

Am Dienstag setzte sich die Vortagesrally beim DAX fort. Der DAX eröffnete etwas höher und stieg auch im Verlauf weiter. Dabei erreichte er immer neue Allzeithochs und näherte sich der Marke von 25.000 Punkten. Auch letztlich hielt sich das deutsche Börsenbarometer noch leicht im Plus und beendete den Tag 0,09 Prozent stärker bei 24.892,20 Zählern. Es ist damit einer neuer Höchststand auf Schlusskursbasis.

Der TecDAX stieg zu Handelsbeginn ebenso und hielt sich weiterhin klar im Plus. Sein Schlussstand: 3.747,02 Punkte (+1,22 Prozent). Am Dienstag konnte der deutsche Leitindex zulegen und seine Rekordjagd in Richtung der Marke von 25.000 Punkten fortsetzen. Impulse kamen vor allem von der Hoffnung auf eine konjunkturelle Belebung durch milliardenschwere Infrastruktur- und Rüstungsausgaben der Bundesregierung. Highlight am Dienstagnachmittag war die Veröffentlichung der deutschen Verbraucherpreisdaten. Während die Inflationsrate im Dezember sank, blieb die Inflation im Gesamtjahr unverändert bei 2,2 Prozent. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Anleger an Europas Börsen gingen am Dienstag leicht in Deckung. Der EURO STOXX 50 begann den Handel kaum bewegt, markierte aber dennoch ein neues Allzeithoch. Er verabschiedete sich 0,16 Prozent fester bei 5.932,95 Punkten. Positive Vorgaben aus den USA und Asien schoben am Dienstag nur etwas an. Womöglich befürchten einige Anleger nach der US-Militärintervention in Venezuela nun doch eine Übernahme Grönlands durch die USA. Viele Marktteilnehmer dürften allerdings weiterhin noch im Urlaub sein, wodurch die Liquidität auch weiter gering ausfallen dürfte. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die Anleger an den US-Börsen griffen am Dienstag zu. Der Dow Jones ging höher in den Handel und blieb auch im Anschluss im Plus. Er näherte sich dabei der Marke von 50.000 Punkten. Letztlich ging er 0,99 Prozent stärker bei 49.462,08 Punkten aus dem Geschäft.

Der NASDAQ Composite stand zur Eröffnung leicht im Plus und konnte im Verlauf weiter zulegen. Er schloss 0,65 Prozent höher bei 23.547,17 Zählern. Nach dem Rekordhoch beim Dow Jones zum Wochenstart ging es auch am Dienstag kräftig aufwärts. Die US-Konjunkturagenda fiel überschaubar aus: Der zentrale Termin der Woche sind die US-Arbeitsmarktdaten für Dezember, die am Freitag anstehen. "Eine Fortsetzung schwacher Daten würde wahrscheinlich die Erwartungen einer "dovisheren" Haltung der Fed im Jahr 2026 bestärken, wobei die Märkte derzeit zwei Zinssenkungen bis zum Jahresende einpreisen", sagte Frank Walbaum von Naga. Am Dienstag richtete sich die Aufmerksamkeit der Anleger daher vor allem auf die CES in Las Vegas und den Technologiesektor. So hat etwa NVIDIA überraschend früh leistungsstärkere KI-Chips präsentiert. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken