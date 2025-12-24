Analysteneinschätzungen

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der SAP SE-Aktie überprüft.

Die SAP SE-Aktie wurde im Dezember 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

Wer­bung Wer­bung

3 Experten empfehlen die SAP SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,33 EUR für die SAP SE-Aktie, was einem Anstieg von 94,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 208,35 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 320,00 EUR 53,59 12.12.2025 UBS AG 300,00 EUR 43,99 04.12.2025 JP Morgan Chase & Co. 290,00 EUR 39,19 04.12.2025

Redaktion finanzen.net