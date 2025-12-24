DAX24.902 +0,1%Est505.911 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,68 +0,9%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.130 -0,1%Euro1,1706 -0,2%Öl62,09 +0,5%Gold4.463 +0,4%
Analysteneinschätzungen

Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf

06.01.26 12:46 Uhr
Dezember 2025: Das sagen Experten zur SAP-Aktie | finanzen.net

Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der SAP SE-Aktie überprüft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
SAP SE
201,95 EUR -3,10 EUR -1,51%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die SAP SE-Aktie wurde im Dezember 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.

3 Experten empfehlen die SAP SE-Aktie zu kaufen.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,33 EUR für die SAP SE-Aktie, was einem Anstieg von 94,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 208,35 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Goldman Sachs Group Inc.320,00 EUR53,5912.12.2025
UBS AG300,00 EUR43,9904.12.2025
JP Morgan Chase & Co.290,00 EUR39,1904.12.2025

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu SAP SE

DatumMeistgelesen
