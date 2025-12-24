Dezember 2025: Experten empfehlen SAP-Aktie mehrheitlich zum Kauf
Im abgelaufenen Monat haben einige Analysten ihre Einstufung der SAP SE-Aktie überprüft.
Die SAP SE-Aktie wurde im Dezember 2025 von 3 Analysten unter die Lupe genommen.
3 Experten empfehlen die SAP SE-Aktie zu kaufen.
Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 303,33 EUR für die SAP SE-Aktie, was einem Anstieg von 94,98 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 208,35 EUR gleichkommt.
Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|320,00 EUR
|53,59
|12.12.2025
|UBS AG
|300,00 EUR
|43,99
|04.12.2025
|JP Morgan Chase & Co.
|290,00 EUR
|39,19
|04.12.2025
Redaktion finanzen.net
