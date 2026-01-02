DAX mit ruhigem Handelsstart erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet im Fokus
Mag 7 sorgen für Gewinne. Top-Aktie 2026? Warum ein Analyst lieber auf NVIDIA-Konkurrent AMD setzt. Tesla-Aktie: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin.
Marktentwicklung
Am ersten Börsentag des Jahres am Freitag wird der deutsche Aktienmarkt von seiner vorischtigen aber freundlichen Seite erwartet.
Der DAX sowie der TecDAX dürften zunächst kaum verändert in den ersten Handelstag des Neuen Jahres einsteigen.
Der deutsche Aktienmarkt startet voraussichtlich ruhig ins Jahr 2026. Nach dem starken Börsenjahr 2025, in dem der DAX rund 23 Prozent zulegte, gönnen sich viele Anleger in der verkürzten Handelswoche eine Pause. Entsprechend dürfte das Marktgeschehen erst in der kommenden Woche wieder an Dynamik gewinnen. Bei geringerem Handelsvolumen können kleinere Einzelwerte jedoch durchaus größere Kursbewegungen zeigen.
Gefragt bleiben zunächst auch Gold und Silber, die ihre Rally aus dem Vorjahr fortsetzen. Thematisch steht neben dem anhaltenden Hype um Künstliche Intelligenz - wo Marktbeobachter eine mögliche Korrektur erwarten - weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein Durchbruch in dem Konflikt ist bislang nicht in Sicht. Zudem könnte 2026 der geopolitische Streit zwischen China und Taiwan stärker in den Vordergrund rücken und die Märkte zusätzlich beeinflussen.
Anleger an Europas Börsen werden zum Jahresstart Verluste erwartet.
Der EURO STOXX 50 soll auf in der Verlustzone starten.
Europas Börsen werden am Freitag voraussichtlich mit leichten Verlusten ins neue Jahr starten. Belastet werden die Märkte zunächst von schwächeren Vorgaben der Wall Street. Positive Impulse kommen dagegen aus Asien, wo insbesondere Technologiewerte kräftig zulegen. In China sorgte ein überraschend starker Einkaufsmanagerindex für Stimmung: Der wichtige Industrieindikator stieg im Dezember erstmals seit März wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was an der Börse in Hongkong gefeiert wird. Insgesamt dürfte der Handel in Europa zum Jahresauftakt noch verhalten bleiben - viele Investoren sind nach wie vor in der Feiertagspause, und mit einer Belebung des Marktgeschehens wird erst in der kommenden Woche gerechnet.
Die US-Börsen haben den letzten Handelstag des Jahres mit Verlusten beendet.
Der Dow Jones sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.
Der NASDAQ Composite verlor am Mittwoch 0,76 Prozent auf 23.241,99 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei rund 20 Prozent.
Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer hatten ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen.
Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen..
Der Handel an den asiatischen Börsen findet am Freitag auf grünem Terrain statt.
In Tokio schloss der Nikkei 225 bereits am 30. Dezember mit einem Verlust von 0,37 Prozent bei 50.339,48 Punkten. In Tokio blieb das Parkett am 31. Dezember traditionell geschlossen. Der Börsenindex krönte ein historisches Jahr. Mit einem massiven Jahresplus von rund 27 Prozent und dem Überspringen der psychologisch wichtigen Marke von 50.000 Punkten erwies sich der japanische Markt als einer der stärksten weltweit. Auch heute findet noch kein Handel statt.
Die Festlandbörsen in China zeigten sich am Silvestertag etwas widerstandsfähiger. Der Shanghai Composite pendelte über weite Strecken um die Nulllinie und beendete den Handel schließlich mit einem minimalen Plus von 0,09 Prozent bei 3.968,84 Punkten. Damit rettete der Index eine positive Stimmung in das neue Jahr, gestützt durch jüngste Signale aus Peking über weitere fiskalische Unterstützungsmaßnahmen für den Binnenkonsum. Auf Jahressicht verbuchte der Index einen soliden Zuwachs von gut 18 Prozent. Am heutigen Freitag bleibt der Handel noch aus.
Der Hang Seng gewinnt derweil 2,76 Prozent auf 26.337,80 Einheiten.
Angetrieben von einer Rally im Technologiesektor starten die technologielastigen Börsen in Hongkong und Südkorea mit deutlichen Aufschlägen ins neue Jahr. Gehandelt wird jedoch noch nicht überall in der Region Asien, so sind unter anderem die Börsen in Schanghai und Tokio noch geschlossen. Die meisten Handelsplätze der Region haben 2025 satte Aufschläge verbucht, wobei meist Technologiewerte die Nase vorn hatten.
In Südkorea machte der KOSPI mit 2,3 Prozent einen deutlichen Satz nach oben und schloss auf Allzeithoch. Bereits 2025 hatte der Index mit Aufschlägen von rund 75 Prozent zu den erfolgreichsten weltweit gezählt.
Auch in den USA lief die technologielastige Nasdaq 2025 deutlich besser als andere US-Indizes. Der KI-Boom dürfte die Nachfrage nach Technologietiteln auch 2026 befeuern. Da es aktuell an Impulsen fehle, hätten sich die Trends aus 2025 am ersten Handelstag im neuen Jahr fortgesetzt, sagt ein Händler mit Blick auf die Technologierally am Freitag.
Top Themen
