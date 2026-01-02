DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,68 +0,5%Nas23.242 -0,8%Bitcoin75.638 +0,2%Euro1,1738 -0,1%Öl61,20 +0,5%Gold4.383 +1,6%
DAX mit ruhigem Handelsstart erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet im Fokus
Rohstoffe im 4. Quartal 2025: So performten Öl, Gold und Co. im vergangenen Jahresviertel
Tesla-Aktie: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin
DAX mit ruhigem Handelsstart erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet im Fokus

aktualisiert 02.01.26 08:43 Uhr

Mag 7 sorgen für Gewinne. Top-Aktie 2026? Warum ein Analyst lieber auf NVIDIA-Konkurrent AMD setzt. Tesla-Aktie: Neues Patent deutet auf Starlink-Integration hin.

Am ersten Börsentag des Jahres am Freitag wird der deutsche Aktienmarkt von seiner vorischtigen aber freundlichen Seite erwartet.

Der DAX sowie der TecDAX dürften zunächst kaum verändert in den ersten Handelstag des Neuen Jahres einsteigen.

Der deutsche Aktienmarkt startet voraussichtlich ruhig ins Jahr 2026. Nach dem starken Börsenjahr 2025, in dem der DAX rund 23 Prozent zulegte, gönnen sich viele Anleger in der verkürzten Handelswoche eine Pause. Entsprechend dürfte das Marktgeschehen erst in der kommenden Woche wieder an Dynamik gewinnen. Bei geringerem Handelsvolumen können kleinere Einzelwerte jedoch durchaus größere Kursbewegungen zeigen.

Gefragt bleiben zunächst auch Gold und Silber, die ihre Rally aus dem Vorjahr fortsetzen. Thematisch steht neben dem anhaltenden Hype um Künstliche Intelligenz - wo Marktbeobachter eine mögliche Korrektur erwarten - weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein Durchbruch in dem Konflikt ist bislang nicht in Sicht. Zudem könnte 2026 der geopolitische Streit zwischen China und Taiwan stärker in den Vordergrund rücken und die Märkte zusätzlich beeinflussen.

HENSOLDT-Aktie im Blick: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt
HENSOLTIntel und NVIDIA

30.12.25DAX beendet letzten Handelstag 2025 freundlich -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT & TKMS: Putin wirft Ukraine Terror vor -- TUI, Palantir, Meta im Fokus
29.12.25DAX beendet Handel stabil -- Wall Street letztlich im Minus -- Aktien von Rheinmetall, HENSOLDT, RENK & TKMS von Selenskyj/Trump-Treffen belastet -- NVIDIA, EOS, Tesla, Realty Income im Fokus
23.12.25DAX schließt vor Weihnachten etwas höher -- Alphabet kauft Intersect -- Novo Nordisk, D-Wave, Lufthansa, Palantir, TUI, Microsoft, Bitcoin, Gold im Fokus
22.12.25DAX letztlich stabil -- Wall Street schließt höher -- Tesla-CEO Musk sichert sich Milliarden-Aktienpaket -- BYD, Nike, Siemens Energy, D-Wave, Lufthansa, Bayer, Rüstungsaktien, Gold, Bitcoin im Fokus
19.12.25US-Börsen schließen in der Gewinnzone -- DAX beendet Freitagshandel im Plus -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Micron, Rüstungsaktien im Fokus
