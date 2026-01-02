DAX mit ruhigem Handelsstart erwartet -- Asiens Börsen in Grün -- Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- freenet im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Am ersten Börsentag des Jahres am Freitag wird der deutsche Aktienmarkt von seiner vorischtigen aber freundlichen Seite erwartet. Der DAX sowie der TecDAX dürften zunächst kaum verändert in den ersten Handelstag des Neuen Jahres einsteigen. Der deutsche Aktienmarkt startet voraussichtlich ruhig ins Jahr 2026. Nach dem starken Börsenjahr 2025, in dem der DAX rund 23 Prozent zulegte, gönnen sich viele Anleger in der verkürzten Handelswoche eine Pause. Entsprechend dürfte das Marktgeschehen erst in der kommenden Woche wieder an Dynamik gewinnen. Bei geringerem Handelsvolumen können kleinere Einzelwerte jedoch durchaus größere Kursbewegungen zeigen. Gefragt bleiben zunächst auch Gold und Silber, die ihre Rally aus dem Vorjahr fortsetzen. Thematisch steht neben dem anhaltenden Hype um Künstliche Intelligenz - wo Marktbeobachter eine mögliche Korrektur erwarten - weiterhin der Ukraine-Krieg im Fokus. Ein Durchbruch in dem Konflikt ist bislang nicht in Sicht. Zudem könnte 2026 der geopolitische Streit zwischen China und Taiwan stärker in den Vordergrund rücken und die Märkte zusätzlich beeinflussen.





Anleger an Europas Börsen werden zum Jahresstart Verluste erwartet. Der EURO STOXX 50 soll auf in der Verlustzone starten. Europas Börsen werden am Freitag voraussichtlich mit leichten Verlusten ins neue Jahr starten. Belastet werden die Märkte zunächst von schwächeren Vorgaben der Wall Street. Positive Impulse kommen dagegen aus Asien, wo insbesondere Technologiewerte kräftig zulegen. In China sorgte ein überraschend starker Einkaufsmanagerindex für Stimmung: Der wichtige Industrieindikator stieg im Dezember erstmals seit März wieder über die Expansionsschwelle von 50 Punkten, was an der Börse in Hongkong gefeiert wird. Insgesamt dürfte der Handel in Europa zum Jahresauftakt noch verhalten bleiben - viele Investoren sind nach wie vor in der Feiertagspause, und mit einer Belebung des Marktgeschehens wird erst in der kommenden Woche gerechnet.





Die US-Börsen haben den letzten Handelstag des Jahres mit Verlusten beendet. Der Dow Jones sank am Mittwoch um 0,63 Prozent auf 48.063,29 Zähler. 2025 hat er allerdings um 13 Prozent zugelegt.

Der NASDAQ Composite verlor am Mittwoch 0,76 Prozent auf 23.241,99 Zähler. Der Jahresgewinn liegt bei rund 20 Prozent. Das Geschäft war am Mittwoch wie schon in den vergangenen Tagen dünn. Marktbewegende Neuigkeiten waren Mangelware. Viele Teilnehmer hatten ihre Bücher bereits geschlossen. In diversen europäischen Ländern blieben die Börsen an Silvester geschlossen. Etwas auf die Stimmung drückte die Entwicklung der Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA in der vergangenen Woche. Diese waren überraschend erneut gesunken und zwar um 16.000 auf 199.000. Volkswirte hatten im Schnitt mit einem Anstieg auf 218.000 gerechnet. Ein zu starker Arbeitsmarkt könnte die Erwartung weiterer Zinssenkungen dämpfen.