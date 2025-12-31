DAX24.490 +0,6%Est505.791 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,63 -0,5%Nas23.361 -0,3%Bitcoin74.893 -0,5%Euro1,1735 -0,1%Öl61,48 -0,7%Gold4.339 ±-0,0%
Produktion im Blick

Tesla-Aktie dennoch tiefer: Autobauer rechnet mit Produktionssteigerung in deutschem Werk

31.12.25 16:21 Uhr
Gegen den Trend: Tesla will 2026 mehr Autos aus Grünheide - Aktie an der NASDAQ dennoch leichter | finanzen.net

Der US-Elektroautobauer Tesla peilt für seine Autofabrik in Grünheide bei Berlin trotz schwieriger Marktlage in Deutschland eine erneute Steigerung der Produktion im Jahr 2026 an.

In jedem Quartal habe Tesla im abgelaufenen Jahr die Produktion weiter steigern können - so wie geplant, sagte Werksleiter André Thierig der Deutschen Presse-Agentur.

"Wir schauen damit auch positiv ins neue Jahr und gehen von einer weiteren Steigerung aus." Rund 11.000 Beschäftigte stellen laut Unternehmen in dem Werk in Brandenburg gut 5.000 Fahrzeuge pro Woche her, das sind rund 250.000 Fahrzeuge im Jahr.

"Wir konnten die Arbeitsplätze hier sichern, waren niemals wie andere Industriestandorte in Deutschland von Produktionsstillstand oder Stellenabbau betroffen", sagte der Werksleiter. Der Standort sei auch im Jahr 2025 weiter ausgebaut worden mit substanziellen Investitionen nicht nur in den Anlauf der Modelle. So sei ein neues Gebäude für Vorserienfahrzeuge errichtet worden.

Tesla-Werksleiter geht von "stabiler Lage" aus

Die aktuelle Lage bezeichnete der Werksleiter als "stabil". "Wir beobachten das natürlich kontinuierlich und werden dann die Märkte und die Produktion auch entsprechend anpassen", sagte Thierig. "Kanada ist als Markt hinzugekommen." Kanadische Kunden könnten die Fahrzeuge aus Grünheide günstiger kaufen, weil die höheren US-Einfuhrzölle nicht anfallen.

Die Autobranche steckt weltweit in einer Profitabilitätskrise. In Deutschland hat der Elektroautomarkt wieder angezogen, für Tesla bleibt er dort schwierig: Von Januar bis November 2025 wurden 17.358 Tesla-Pkw neu zugelassen, berichtete das Kraftfahrt-Bundesamt. Das war ein Minus von rund 48 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Tesla beliefert von Grünheide in Brandenburg aus allerdings mehr als 30 Märkte und ist damit weniger krisenanfällig. Die einzige europäische E-Auto-Fabrik von Tesla-Chef Elon Musk begann im Jahr 2022 offiziell mit der Produktion.

Ausbau der Fabrik weiter geplant

Während US-Präsident Donald Trump eine Elektroauto-Prämie von 7.500 Dollar auslaufen ließ, will die Bundesregierung Haushalte vor allem mit kleinem und mittlerem Einkommen bei Kauf und Leasing von E-Autos unterstützen. Der Werksleiter hält dies für sinnvoll, dringt aber auf Tempo.

"Wichtig ist es unserer Meinung nach, dass die Ankündigung jetzt sehr schnell umgesetzt wird, damit die Verbraucher auch wirklich wissen, was genau kommt und wann es auch kommt", sagte Thierig. Allerdings sollen nach Plänen der EU-Kommission auch nach 2035 Autos mit Verbrenner neu zugelassen werden können.

Den geplanten Ausbau der Fabrik hat der Autobauer weiter im Blick. "Die erste Teilgenehmigung für den Ausbau der Produktionskapazitäten haben wir bereits erhalten", sagte der Werksleiter. "Für die zweite Teilgenehmigung haben wir den Antrag noch nicht eingereicht." Dazu liefen Vorbereitungen. Der Schritt erfolge, wenn die Entscheidungsträger in den USA beschließen, die Fabrik auszubauen. Im Norden der Fabrik wird derzeit der Bahnhof Fangschleuse verlegt und eine neue Landstraße entsteht.

Mitte Dezember hatte der US-Elektroautobauer angekündigt, er wolle die Voraussetzungen für eine Fertigung kompletter Batteriezellen in Deutschland schaffen. Voraussichtlich ab 2027 sollen bis zu acht Gigawattstunden Batteriezellen pro Jahr produziert werden.

Umweltschützer haben große Bedenken, weil die Fabrik teils im Wasserschutzgebiet liegt. Tesla weist die Bedenken zurück und verweist unter anderem auf einen sinkenden Wasserverbrauch. Seit mehr als einem Jahr werde das komplette Produktionsabwasser recycelt. Damit werde deutlich weniger Wasser verbraucht als in den vergangenen Jahren, so der Werksleiter.

Die Tesla-Aktie zeigt sich an der NASDAQ am Mittwoch zeitweise 0,20 Prozent tiefer bei 453,50 US-Dollar.

GRÜNHEIDE (dpa-AFX)

