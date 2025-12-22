Auf dem Verkaufszettel: Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
In der letzten Woche wurden die Börsen von einer Welle von Verkaufsempfehlungen erschüttert. Viele Experten rieten dazu, Aktien abzustoßen und auf sicherere Anlagen zu setzen.
Platz 14: Das Ranking
Anleger, die Aktien kaufen oder verkaufen wollen, ziehen häufig Analystenstimmen zu Rate. In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Ausstieg aus Aktien geraten. Diese Anteilsscheine wurden von den Analysten zum Verkauf empfohlen.
Quelle: finanzen.net, Bild: Lightspring / Shutterstock.com
Platz 13: Kering
Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Kering auf "Sell" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Piotr Swat / Shutterstock.com
Platz 12: Carl Zeiss Meditec
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec mit einem Kursziel von 35,10 Euro auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Carl Zeiss Meditec
Platz 11: Gerresheimer
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Gerresheimer von 25,60 auf 25,68 Euro angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG
Platz 10: Ahold Delhaize
Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Casimiro PT / Shutterstock.com
Platz 9: L´Oréal
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für L'Oréal mit einem Kursziel von 340 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Arseniy Krasnevsky / Shutterstock.com
Platz 8: K+S
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für K+S von 11,50 auf 10,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: K+S
Platz 7: WACKER CHEMIE
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für WACKER CHEMIE von 60 auf 59 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: WACKER Chemie
Platz 6: LANXESS
Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für LANXESS von 23 auf 14 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: LANXESS
Platz 5: AstraZeneca
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für AstraZeneca mit einem Kursziel von 10500 Pence auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Oli Scarff/Getty Images
Platz 4: Zurich
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Zurich mit einem Kursziel von 520 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: www.zurich.de
Platz 3: DocMorris
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Ralf Liebhold / Shutterstock.com
Platz 2: Beiersdorf
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 92 Euro auf "Sell" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Beiersdorf
Platz 1: Hapag-Lloyd
Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 92 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Zur Analyse
Quelle: finanzen.net, Bild: Hapag-Lloyd
Bildquellen: Vacclav / Shutterstock.com, Ilkin Zeferli / Shutterstock.com