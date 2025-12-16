DAX 24.053 -0,1%ESt50 5.718 +0,0%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,2%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.352 -0,6%Euro 1,1716 -0,3%Öl 60,11 +2,2%Gold 4.318 +0,4%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Bei den Schweizern seien App-Downloads und Nutzungsdaten im November gegenüber dem Vormonat gesunken./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com

Zusammenfassung: DocMorris Sell

Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
5,50 CHF
Rating jetzt:
Sell		 Kurs*:
5,45 CHF		 Abst. Kursziel*:
0,92%
Rating vorher:
Sell		 Kurs aktuell:
5,43 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
Analyst Name:
Olivier Calvet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
8,43 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

