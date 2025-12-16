DocMorris Aktie
Marktkap. 289,26 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A0Q6J0
ISIN CH0042615283
Symbol ZRSEF
DocMorris Sell
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 5,50 Franken auf "Sell" belassen. Der lange erwartete Eintritt der Drogeriekette DM in den Online-Medikamentenmarkt sei nun erfolgt, schrieb Olivier Calvet am Dienstagabend. Redcare sei im vierten Quartal insgesamt viel aktiver als DocMorris. Möglicherweise sei dies bereits auf den Start von DM-Med zurückzuführen. Bei den Schweizern seien App-Downloads und Nutzungsdaten im November gegenüber dem Vormonat gesunken./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: peterschreiber.media/ shutterstock.com
Zusammenfassung: DocMorris Sell
|Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
5,50 CHF
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
5,45 CHF
|Abst. Kursziel*:
0,92%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
5,43 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
1,36%
|
Analyst Name:
Olivier Calvet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,43 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
