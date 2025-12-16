DAX 24.053 -0,1%ESt50 5.718 +0,0%MSCI World 4.391 -0,1%Top 10 Crypto 11,57 +1,2%Nas 23.111 +0,2%Bitcoin 74.352 -0,6%Euro 1,1716 -0,3%Öl 60,11 +2,2%Gold 4.318 +0,4%
Allianz Aktie

Marktkap. 145,72 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Allianz von 370 auf 380 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. "Der Magen ist voll nach dem Fest", schrieb Will Hardcastle am Dienstagabend in seinem Ausblick auf 2026 für Europas Versicherer. Er bezog sich damit auf inzwischen vier Jahre Outperformance der Branche. So "satt" könne man auch aufkommenden Gegenwind erst einmal ganz gut ertragen. Hardcastle schätzt die Branche allerdings neutral ein. Er favorisiert die Assekuranzen Prudential, Axa, Hiscox und Vienna./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.12.2025 / 22:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
380,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
385,20 €		 Abst. Kursziel*:
-1,35%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
385,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,50%
Analyst Name:
Will Hardcastle 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
371,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Allianz

13:26 Allianz Neutral UBS AG
08.12.25 Allianz Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.12.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

