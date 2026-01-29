DAX 24.458 +0,6%ESt50 5.929 +0,6%MSCI World 4.550 +0,1%Top 10 Crypto 10,73 -1,9%Nas 23.685 -0,7%Bitcoin 69.281 -2,0%Euro 1,1931 -0,3%Öl 70,32 -0,8%Gold 5.124 -4,8%
Top News
VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals VIAVI Solutions ist heimlicher Gewinner des Meta-Corning-Deals
RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night RTL-Aktie im Minus: Stefan Raab rückt in die Late Night
Allianz Aktie

Allianz Aktien-Sparplan
371,90 EUR +0,40 EUR +0,11 %
STU
Marktkap. 139,87 Mrd. EUR

KGV 11,74 Div. Rendite 5,20%
WKN 840400

ISIN DE0008404005

Symbol ALIZF

Allianz
Allianz
371,90 EUR 0,40 EUR 0,11%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Claudia Gaspari ging am Donnerstag in ihrer Branchenanalyse zu europäischen Versichern auf die "Jagd nach Ergebnisdynamik". Aktuell lasse der Sektor sie vermissen, was zum bisher relativ schwachen Kursverlauf 2026 geführt habe. Ab dem zweiten Halbjahr dürfte es nach dem Solvency-II-Review wieder aufregender werden, so die Expertin. Zusätzliche 2 bis 3 Prozent der Marktkapitalisierung könnten dann frei werden für ergebniswirksame Maßnahmen. ASR Nederland rage mit der größten Chance heraus./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 01:15 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 04:10 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: gary718 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Allianz Underweight

Unternehmen:
Allianz		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
350,00 €
Rating jetzt:
Underweight		 Kurs*:
371,00 €		 Abst. Kursziel*:
-5,66%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
371,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-5,89%
Analyst Name:
Claudia Gaspari 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
381,43 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

