UBS AG

GEA Buy

12:16 Uhr

Aktie in diesem Artikel GEA 60,20 EUR -0,75 EUR -1,23% Charts| News| Analysen Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Neu seien die überraschend gute Entwicklung bei Aufträgen mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro, der starke Barmittelzufluss, die etwas gemischte Entwicklung der Sparten und der konkrete Ausblick auf 2026, schrieb Sven Weier am Montag in seiner ersten Reaktion. Insgesamt wertet er die Aussagen des Anlagenbauers als recht beruhigend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA