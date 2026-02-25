DAX 23.189 -1,7%ESt50 5.602 -2,1%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,8740 +2,3%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.511 +2,1%Euro 1,1562 +0,2%Öl 105,3 +12,8%Gold 5.091 -0,3%
Heute im Fokus
GEA Aktie

GEA Aktien-Sparplan
60,20 EUR -0,75 EUR -1,23 %
STU
Marktkap. 9,33 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
WKN 660200

ISIN wurde kopiert
ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
Symbol GEAGF

UBS AG

GEA Buy

12:16 Uhr
GEA Buy
Aktie in diesem Artikel
GEA
60,20 EUR -0,75 EUR -1,23%
Charts| News| Analysen
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Gea nach vollständigen Geschäftszahlen für das vergangene Quartal mit einem Kursziel von 74 Euro auf "Buy" belassen. Neu seien die überraschend gute Entwicklung bei Aufträgen mit einem Volumen von mehr als einer Million Euro, der starke Barmittelzufluss, die etwas gemischte Entwicklung der Sparten und der konkrete Ausblick auf 2026, schrieb Sven Weier am Montag in seiner ersten Reaktion. Insgesamt wertet er die Aussagen des Anlagenbauers als recht beruhigend./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 07:18 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Buy

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,20 €		 Abst. Kursziel*:
22,92%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
22,92%
Analyst Name:
Sven Weier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

