GEA Halten

GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea bei einem fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Halten" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber am Dienstag im Nachgang der Quartalszahlen. Sie sorgten hinsichtlich der Umsatzaussichten für die kommenden Quartale für Zuversicht. Der Experte sieht allerdings zunächst kein Potenzial für die Markterwartungen./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:03 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
61,45 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
61,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thorsten Reigber 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

13:01 GEA Halten DZ BANK
10:11 GEA Hold Deutsche Bank AG
09:41 GEA Hold Warburg Research
26.01.26 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
26.01.26 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

