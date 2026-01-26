GEA Aktie
Marktkap. 9,28 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Gea bei einem fairen Aktienwert von 63 Euro auf "Halten" belassen. Der Auftragseingang des Anlagenbauers sei insgesamt gut ausgefallen, schrieb Thorsten Reigber am Dienstag im Nachgang der Quartalszahlen. Sie sorgten hinsichtlich der Umsatzaussichten für die kommenden Quartale für Zuversicht. Der Experte sieht allerdings zunächst kein Potenzial für die Markterwartungen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 11:40 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 12:03 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Halten
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
61,45 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
61,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thorsten Reigber
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
