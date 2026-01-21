DAX 24.933 +0,1%ESt50 5.958 +0,2%MSCI World 4.532 +0,6%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.601 +0,4%Bitcoin 73.636 +0,9%Euro 1,1884 +0,0%Öl 65,75 -0,8%Gold 5.056 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich wenig bewegt -- Wall Street beendet Handel im Plus -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW, Meta, Merck, DroneShield, CSG, BioNTech im Fokus
Top News
Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Boeing präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
CoreWeave-Aktie springt hoch: NVIDIA investiert Milliarden und wird Großaktionär CoreWeave-Aktie springt hoch: NVIDIA investiert Milliarden und wird Großaktionär
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

GEA Aktie

Kaufen
Verkaufen
GEA Aktien-Sparplan
62,50 EUR +2,10 EUR +3,48 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,28 Mrd. EUR

KGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 660200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006602006

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GEAGF

RBC Capital Markets

GEA Sector Perform

20:56 Uhr
GEA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
GEA
62,50 EUR 2,10 EUR 3,48%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Schlussquartal stark gewachsen, das Ergebnis je Aktie liege aber unter der Erwartung, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent sowie mit einer Margenverbesserung. Am Markt werde bereits ein organisches Wachstum von rund 6 Prozent sowie einer Margenverbesserung um 40 Basispunkte erwartet./rob/mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA Group

Zusammenfassung: GEA Sector Perform

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
62,40 €		 Abst. Kursziel*:
-10,26%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
62,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-10,40%
Analyst Name:
Sebastian Kuenne 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
60,27 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu GEA

20:56 GEA Sector Perform RBC Capital Markets
20:51 GEA Underweight JP Morgan Chase & Co.
18:41 GEA Buy Jefferies & Company Inc.
20.01.26 GEA Buy UBS AG
14.01.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu GEA

Dow Jones Starker Auftragseingang GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose GEA-Aktie fester: Operative Marge übertrifft eigene Prognose
dpa-afx ROUNDUP: Gea will in diesem Jahr weiter wachsen - Auftragseingang 2025 stark
EQS Group EQS-News: GEA veröffentlicht vorläufige Zahlen und übertrifft Erwartungen bei wesentlichen Finanzkennzahlen für 2025, bekräftigt beschleunigtes Umsatzwachstum für 2026
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX schlussendlich in der Gewinnzone
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX schlussendlich auf grünem Terrain
dpa-afx (WDH) Gea übertrifft Margenziel und holt viele Aufträge - Aktie legt zu de
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG veröffentlicht vorläufige Finanzzahlen 2025
finanzen.net GEA Aktie News: GEA verteidigt Stellung am Montagnachmittag
finanzen.net GEA Aktie News: GEA am Mittag verlustreich
EQS Group EQS-News: GEA publishes preliminary figures and exceeds expectations for key financial indicators for 2025, confirms accelerated sales growth in 2026
EQS Group EQS-Adhoc: GEA Group Aktiengesellschaft: GEA Group AG releases preliminary financials 2025
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Prof. Dieter Kempf, buy
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: GEA accelerates third-quarter order intake and revenue growth, increases profitability
EQS Group EQS-AFR: GEA Group Aktiengesellschaft: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-PVR: GEA Group Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
GEA zu myNews hinzufügen