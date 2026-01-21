RBC Capital Markets

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Schlussquartal stark gewachsen, das Ergebnis je Aktie liege aber unter der Erwartung, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent sowie mit einer Margenverbesserung. Am Markt werde bereits ein organisches Wachstum von rund 6 Prozent sowie einer Margenverbesserung um 40 Basispunkte erwartet./rob/mis/stk

