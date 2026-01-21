GEA Aktie
Marktkap. 9,28 Mrd. EURKGV 20,82 Div. Rendite 2,40%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Eckdaten für 2025 auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Der Auftragseingang sei im Schlussquartal stark gewachsen, das Ergebnis je Aktie liege aber unter der Erwartung, schrieb Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Für 2026 rechne das Unternehmen mit einem organischen Umsatzwachstum von mehr als 5 Prozent sowie mit einer Margenverbesserung. Am Markt werde bereits ein organisches Wachstum von rund 6 Prozent sowie einer Margenverbesserung um 40 Basispunkte erwartet./rob/mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.01.2026 / 13:20 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA Group
Zusammenfassung: GEA Sector Perform
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
56,00 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
62,40 €
|Abst. Kursziel*:
-10,26%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
62,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,40%
|
Analyst Name:
Sebastian Kuenne
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,27 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
