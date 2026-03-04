Sixt Aktie
Marktkap. 2,91 Mrd. EURKGV 11,63
WKN 723132
ISIN DE0007231326
Symbol SIXGF
Sixt SE St Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Sixt mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Die Münchner hätten solide abgeschnitten, aber wenig überrascht, schrieb Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar zu den Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 360b / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Sixt Buy
|Unternehmen:
Sixt SE St.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
66,30 €
|Abst. Kursziel*:
28,21%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
66,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
26,96%
|
Analyst Name:
Michael Kuhn
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
96,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Sixt SE St.
|14:06
|Sixt Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:01
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
|04.03.26
|Sixt Buy
|UBS AG
|19.02.26
|Sixt Kaufen
|DZ BANK
