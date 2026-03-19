Nahost-Krieg und großer Verfallstag: DAX gibt Gewinne teils ab und rutscht unter 23.000er-Marke
United Internet Aktie

27,50 EUR +0,88 EUR +3,31 %
Marktkap. 4,59 Mrd. EUR

Div. Rendite 2,55%
WKN 508903

ISIN DE0005089031

Symbol UDIRF

United Internet Buy

14:01 Uhr
United Internet Buy
United Internet AG
27,50 EUR 0,88 EUR 3,31%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für United Internet mit einem Kursziel von 31 Euro auf "Buy" belassen. Das vierte Quartal sei erwartungsgemäß gewesen, schrieb Nizla Naizer in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Der Ausblick sei allerdings beruhigend./rob/ag/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: United Internet Buy

Unternehmen:
United Internet AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
31,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
27,44 €		 Abst. Kursziel*:
12,97%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
27,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,73%
Analyst Name:
Nizla Naizer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
31,48 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu United Internet AG

13:36 United Internet Buy UBS AG
19.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
19.03.26 United Internet Buy Goldman Sachs Group Inc.
17.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
13.03.26 United Internet Equal Weight Barclays Capital
