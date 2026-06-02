Deutsche Euroshop Aktie
Marktkap. 1,53 Mrd. EURKGV 6,64 Div. Rendite 5,31%
WKN 748020
ISIN DE0007480204
Symbol DUSCF
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 20,90 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsaufwendungen bedeuteten Gegenwind für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Freitag vorliegenden Überarbeitung des Bewertungsmodells nach den jüngsten Quartalszahlen. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2028./rob/gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Euroshop
Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold
|Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
19,80 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
20,05 €
|Abst. Kursziel*:
-1,25%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
20,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,94%
|
Analyst Name:
Andreas Pläsier
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,40 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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