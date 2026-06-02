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Symbol DUSCF

Warburg Research

Deutsche Euroshop Hold

10:31 Uhr
Deutsche Euroshop Hold
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Euroshop AG
20,40 EUR 0,00 EUR 0,00%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Deutsche Euroshop von 20,90 auf 19,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Höhere Zinsaufwendungen bedeuteten Gegenwind für die wichtige operative Branchenkennziffer FFO, schrieb Andreas Pläsier in seiner am Freitag vorliegenden Überarbeitung des Bewertungsmodells nach den jüngsten Quartalszahlen. Er verschob den Bewertungszeitraum für die Aktie zudem weiter in die Zukunft auf das Jahr 2028./rob/gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.06.2026 / 08:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Euroshop

Zusammenfassung: Deutsche Euroshop Hold

Unternehmen:
Deutsche Euroshop AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
19,80 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
20,05 €		 Abst. Kursziel*:
-1,25%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
20,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,94%
Analyst Name:
Andreas Pläsier 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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01.04.26 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
17.11.25 Deutsche Euroshop Hold Warburg Research
17.11.25 Deutsche Euroshop Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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