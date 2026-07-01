Netflix Aktie
Marktkap. 253,77 Mrd. EURKGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Netflix nach Zahlen zum zweiten Quartal von 128 auf 115 US-Dollar gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Kaufen" belassen. Die aufsummierte Sehdauer der Nutzer sei im ersten Halbjahr um zwei Prozent auf 97 Milliarden Stunden gestiegen, schrieb Markus Leistner am Montag. Trotz starker Konkurrenz seien die Zahlen des "Streamingkönigs" solide, der Kursrücksetzer der Aktien biete eine Möglichkeit zum Einstieg./rob/bek/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: pixinoo / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Netflix Kaufen
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
$ 67,84
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
$ 67,64
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Markus Leistner
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 100,67
*zum Zeitpunkt der Analyse
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