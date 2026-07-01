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Bernstein Research

RATIONAL Outperform

11:16 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat die Einstufung für Rational auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1050 Euro belassen. Die Aktie befindet sich zudem auf der European Midcap Top-Pick-Liste des US-Analysehauses. Beim Profiküchen-Ausrüster nehme der operative Gegenwind ab und damit die Wahrscheinlichkeit weiter sinkender Gewinnprognosen, schrieben die Analysten in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Bewertung bewege sich nahe der historischen Tiefststände./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.07.2026 / 04:48 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.050,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
633,00 €		 Abst. Kursziel*:
65,88%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
633,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
65,75%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
807,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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