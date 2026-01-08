DAX 25.461 +0,2%ESt50 6.031 +0,2%MSCI World 4.528 +0,1%Top 10 Crypto 12,34 +1,4%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.780 +0,8%Euro 1,1668 +0,0%Öl 64,91 +1,0%Gold 4.614 +0,3%
Rheinmetall 703000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Lufthansa 823212 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Allianz 840400 Amazon 906866 BASF BASF11
DAX nach US-Inflationsdaten leicht im Plus -- Wall Street stabil erwartet -- EZB-Ausblick: Zinserhöhung unwahrscheinlich -- JPMorgan, Siemens Energy, BioNTech, Rüstungsaktien, DEUTZ, im Fokus
US-Berichtssaison startet: DAX etwas höher - neues Allzeithoch
Lufthansa-Aktie verliert: Flugstopp in den Iran bis Ende Januar verlängert
RATIONAL Aktie

RATIONAL Aktien-Sparplan
679,50 EUR -10,50 EUR -1,52 %
STU
Marktkap. 7,82 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

RBC Capital Markets

RATIONAL Underperform

14:36 Uhr
RATIONAL Underperform
RATIONAL AG
679,50 EUR -10,50 EUR -1,52%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Rational von 590 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Studie zum Kapitalgütersektor die Frage, ob es 2026 endlich die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose. Bei Rational bleibe die Entwicklung der Profitabilität ein Sorgenpunkt./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Underperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
580,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
674,00 €		 Abst. Kursziel*:
-13,95%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
679,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-14,64%
Analyst Name:
Mark Fielding 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
775,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

14:36 RATIONAL Underperform RBC Capital Markets
08.01.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.12.25 RATIONAL Buy UBS AG
08.12.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
05.12.25 RATIONAL Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

TraderFox Stocks in Action: Rational, Siemens Energy, PVA Tepla, Ryanair, Evotec
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: MDAX verliert nachmittags
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: MDAX in der Verlustzone
finanzen.net MDAX-Papier RATIONAL-Aktie: So viel hätten Anleger an einem RATIONAL-Investment von vor 5 Jahren verloren
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zum Handelsstart fester
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Rational auf 'Buy' und Ziel auf 790 Euro
TraderFox Big Call Screening: AXA, Rational, RTX, LVMH
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagmittag fester
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Rational AG continues successful start to year in second quarter of 2025
