RATIONAL Aktie
Marktkap. 8,38 Mrd. EURKGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080
ISIN DE0007010803
Symbol RTLLF
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: RATIONAL
Zusammenfassung: RATIONAL Outperform
|Unternehmen:
RATIONAL AG
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
1.080,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
742,50 €
|Abst. Kursziel*:
45,45%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
733,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,24%
|
Analyst Name:
Philippe Lorrain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
804,22 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
