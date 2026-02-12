DAX 25.278 +1,1%ESt50 6.103 +1,4%MSCI World 4.542 +0,0%Top 10 Crypto 8,5615 -2,6%Nas 22.754 +0,8%Bitcoin 56.961 +1,0%Euro 1,1797 +0,1%Öl 70,55 +0,3%Gold 5.019 +0,8%
RATIONAL Aktie

733,50 EUR -0,50 EUR -0,07 %
STU
Marktkap. 8,38 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:01 Uhr
RATIONAL Outperform
Aktie in diesem Artikel
RATIONAL AG
733,50 EUR -0,50 EUR -0,07%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: RATIONAL

Zusammenfassung: RATIONAL Outperform

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
1.080,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
742,50 €		 Abst. Kursziel*:
45,45%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
733,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,24%
Analyst Name:
Philippe Lorrain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
804,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

08:01 RATIONAL Outperform Bernstein Research
06.02.26 RATIONAL Hold Deutsche Bank AG
06.02.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.02.26 RATIONAL Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.02.26 RATIONAL Overweight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu RATIONAL AG

finanzen.net MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Gewinn hätte ein RATIONAL-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Berenberg hebt Ziel für Rational auf 835 Euro - 'Buy'
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX zum Handelsende mit Abgaben
finanzen.net RATIONAL-Aktie zieht kräftig an: Rekordumsatz erzielt
finanzen.net Börse Frankfurt: So performt der MDAX am Nachmittag
TraderFox Stocks in Action: GEA Group, Hannover Rück, Rational, Salzgitter, MLP
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 05.02.26
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: So steht der MDAX am Donnerstagmittag
EQS Group EQS-News: Rational AG reports growth of 8 percent after exchange rate adjustments – preliminary figures for the 2025 fiscal year
Benzinga Chamath Palihapitiya Warns Bernie Sanders&#39; &#39;Stop AI&#39; Message Sounds Rational To Squeezed Americans
EQS Group EQS-DD: RATIONAL AG: Franziska Würbser, Sale of shares in 1,850 partial executions
Novinite Bulgaria's President on Ukraine: Trump's Plan Is Rational, the Peace Treaty Is Written By the Victors
EQS Group EQS-News: Rational AG accelerates pace of growth in the third quarter of 2025
Benzinga Jim Cramer Says Don&#39;t Quit Market When It&#39;s Frothy: &#39;Is Widespread Irrationality a Reason To Sell Down in Perfectly Rational Stocks? Absolutely Not&#39;
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Correction of a release from 11/08/2025 according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: RATIONAL AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
