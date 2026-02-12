Bernstein Research

RATIONAL Outperform

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational von 1070 auf 1080 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Philippe Lorrain verpasste seinen Schätzungen am Mittwochabend einen Feinschliff nach den jüngsten Eckdaten des Großküchenausrüsters. Die Rückkehr zum Mengenwachstum sei ermutigend. Finale Zahlen werde es als nächster Kurstreiber im März geben./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 20:15 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

