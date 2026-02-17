DAX 25.141 +0,6%ESt50 6.059 +0,6%MSCI World 4.519 +0,2%Top 10 Crypto 8,7910 +0,4%Nas 22.578 +0,1%Bitcoin 56.734 -0,4%Euro 1,1824 -0,2%Öl 69,03 +2,5%Gold 4.957 +1,6%
Netflix Aktie

Netflix Aktien-Sparplan
65,21 EUR +0,27 EUR +0,42 %
STU
77,18 USD +0,32 USD +0,41 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 274,26 Mrd. EUR

KGV 37,09 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484

ISIN US64110L1061

Symbol NFLX

Netflix Inc.
65,21 EUR 0,27 EUR 0,42%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Netflix mit einem Kursziel von 115 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die aufgebesserte Offerte des Medienkonzerns Paramount Skydance für Warner Bros Discovery sei dem Gebot des Streamingriesen Netflix überlegen, schrieb Laurent Yoon am Mittwoch in seiner Einschätzung. Netflix habe allerdings die Möglichkeit, sein Gebot ebenfalls zu verbessern - die Bilanz und die Barmittel gäben das her. Allerdings wolle kein Bieter einen überteuerten Preis bezahlen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:46 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.02.2026 / 05:46 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 77,00		 Abst. Kursziel*:
49,35%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 77,18		 Abst. Kursziel aktuell:
49,00%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 118,14

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

14:21 Netflix Outperform Bernstein Research
27.01.26 Netflix Halten Landesbank Baden-Württemberg (LBBW)
23.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

