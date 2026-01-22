DAX 24.860 +0,0%ESt50 5.931 -0,4%MSCI World 4.502 +0,0%Top 10 Crypto 11,78 -1,6%Nas 23.436 +0,9%Bitcoin 75.955 -0,2%Euro 1,1745 -0,1%Öl 65,25 +1,3%Gold 4.942 +0,1%
Netflix Aktie

71,17 EUR +0,22 EUR +0,31 %
83,55 USD -1,82 USD -2,13 %
Marktkap. 332,27 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484




WKN 552484

ISIN US64110L1061




ISIN US64110L1061

Symbol NFLX




Symbol NFLX

Bernstein Research

Netflix Outperform

12:51 Uhr
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
Netflix Inc.
71,17 EUR 0,22 EUR 0,31%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Laurent Yoon bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Webinar mit einem Branchenexperten zum Thema KI-Einfluss auf Hollywood. KI werde Hollywood nicht ersetzen, sondern die Industrie unterstützen und mit ihr wachsen. Zudem werde KI zu einem echten Content-Generator bei niedrigen Kosten./mis/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: XanderSt / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Netflix Outperform

Unternehmen:
Netflix Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 83,54		 Abst. Kursziel*:
37,66%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 83,55		 Abst. Kursziel aktuell:
37,64%
Analyst Name:
Laurent Yoon 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 122,17

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Netflix Inc.

12:51 Netflix Outperform Bernstein Research
22.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Outperform Bernstein Research
21.01.26 Netflix Neutral Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Netflix Kaufen DZ BANK
mehr Analysen

