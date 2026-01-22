Netflix Aktie
Marktkap. 332,27 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 0,00%
WKN 552484
ISIN US64110L1061
Symbol NFLX
Netflix Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Netflix auf "Outperform" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Laurent Yoon bezieht sich in einer am Freitag vorliegenden Studie auf ein Webinar mit einem Branchenexperten zum Thema KI-Einfluss auf Hollywood. KI werde Hollywood nicht ersetzen, sondern die Industrie unterstützen und mit ihr wachsen. Zudem werde KI zu einem echten Content-Generator bei niedrigen Kosten./mis/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2026 / 05:54 / UTC
|Unternehmen:
Netflix Inc.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 83,54
|Abst. Kursziel*:
37,66%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 83,55
|Abst. Kursziel aktuell:
37,64%
|
Analyst Name:
Laurent Yoon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 122,17
*zum Zeitpunkt der Analyse
