Richemont Aktie

Bernstein Research

Richemont Outperform

09:31 Uhr
Richemont Outperform
Aktie in diesem Artikel
Richemont
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Analyst Luca Solca verpasste seiner Erwartung an die Bruttomarge im Jahr 2027 am Mittwochabend einen Feinschliff. Seine Kernthese, dass der Luxusgüterkonzern mit Gegenwind durch den Goldpreis umgehen kann, bleibe unverändert./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.02.2026 / 21:02 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 06:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
159,20 CHF		 Abst. Kursziel*:
25,63%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
159,40 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,47%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
182,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

09:31 Richemont Outperform Bernstein Research
17.02.26 Richemont Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.02.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.02.26 Richemont Outperform Bernstein Research
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Börse Zürich: SMI zum Start des Mittwochshandels mit grünem Vorzeichen
finanzen.net Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Handelsende fester
finanzen.net Zuversicht in Zürich: SMI am Nachmittag auf grünem Terrain
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI im Aufwind
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SLI mittags auf grünem Terrain
finanzen.net Freundlicher Handel in Zürich: SMI verbucht zum Handelsende Gewinne
finanzen.net Gewinne in Zürich: SLI klettert zum Handelsende
finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI nachmittags mit Zuschlägen
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Accounts
