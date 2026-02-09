DAX 24.995 -0,1%ESt50 6.067 +0,1%MSCI World 4.578 +0,2%Top 10 Crypto 8,7925 -0,9%Nas 23.239 +0,9%Bitcoin 57.924 -1,7%Euro 1,1903 -0,1%Öl 69,42 +0,4%Gold 5.054 -0,1%
Ausblick: thyssenkrupp nucera präsentiert Quartalsergebnisse
DuPont-Aktie klettert: Mehr Wachstum in 2026 geplant als erwartet
Richemont Aktie

Richemont Aktien-Sparplan
174,20 EUR +2,65 EUR +1,54 %
STU
158,80 CHF +2,05 CHF +1,31 %
SWX
Marktkap. 99,88 Mrd. EUR

KGV 34,27 Div. Rendite 1,96%
WKN A1W5CV

ISIN CH0210483332

Symbol CFRHF

13:31 Uhr
Richemont
174,20 EUR 2,65 EUR 1,54%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Richemont mit einem Kursziel von 200 Franken auf "Outperform" belassen. Der Sorgen über die Folgen des hohen Goldpreises auf die Margen des Luxusgüterkonzerns wögen schwer, schrieb Luca Solca am Montagabend. Die Risiken seien aber nicht nur hinlänglich im Aktienkurs eingepreist, sondern ein hoher Goldpreis sei auch beherrschbar./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2026 / 18:24 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.02.2026 / 05:30 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Richemont

Zusammenfassung: Richemont Outperform

Unternehmen:
Richemont		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
200,00 CHF
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
158,75 CHF		 Abst. Kursziel*:
25,98%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
158,80 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
25,94%
Analyst Name:
Luca Solca 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
179,71 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Richemont

13:31 Richemont Outperform Bernstein Research
27.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
26.01.26 Richemont Buy UBS AG
26.01.26 Richemont Buy Jefferies & Company Inc.
23.01.26 Richemont Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Richemont

finanzen.net Börse Zürich in Grün: SMI zum Start fester
finanzen.net Starker Wochentag in Zürich: SLI präsentiert sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Börse Zürich: SPI zum Handelsstart im Plus
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Start schwächer
finanzen.net Pluszeichen in Zürich: SMI schlussendlich auf grünem Terrain
finanzen.net Montagshandel in Zürich: SMI steigt am Nachmittag
finanzen.net SMI aktuell: SMI am Mittag im Minus
finanzen.net Börse Zürich: SMI schwächelt
Financial Times Richemont reports double-digit sales growth on high-end jewellery demand
Zacks Are You Looking for a Top Momentum Pick? Why Compagnie Financiere Richemont AG (CFRUY) is a Great Choice
Financial Times Cartier owner Richemont sales rise as rich shoppers spend on jewellery
GlobeNewswire Richemont publishes FY25 Annual Report and Non-Financial Report
Business Times Europe: Stoxx 600 rounds off fifth week of gains, Cartier-parent Richemont advances
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
Financial Times Cartier owner Richemont rules out big price rises despite US tariff impact
GlobeNewswire Richemont posts robust performance for the year ended 31 March 2025
