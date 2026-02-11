DAX 24.924 +0,0%ESt50 6.002 +0,3%MSCI World 4.510 +0,0%Top 10 Crypto 8,7940 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.886 -0,1%Euro 1,1865 -0,1%Öl 67,88 +0,2%Gold 5.001 -0,8%
Danone Aktie

72,26 EUR +0,48 EUR +0,67 %
STU
65,95 CHF +0,20 CHF +0,30 %
BRX
Marktkap. 46,72 Mrd. EUR

KGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194

ISIN FR0000120644

Symbol GPDNF

UBS AG

Danone Buy

12:01 Uhr
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Obwohl es noch früh im Jahr sei, deuteten die Januardaten darauf hin, dass die branchenweiten Produktrückrufe bei Babymilchpulver keine oder nur leicht positive Auswirkungen auf Danones Geschäftsentwicklung im chinesischen Babymilchpulver-Markt gehabt hätten, schrieb Guillaume Delmas am Freitag. Da der französische Nahrungsmittelhersteller seinen eigenen Rückrufplan erst am 23. Januar veröffentlichen werde und China von diesem Rückruf nicht direkt betroffen sei, wolle er die Februardaten vor endgültigen Schlussfolgerung dennoch abwarten./ck/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 16:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone Buy

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
95,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
72,20 €		 Abst. Kursziel*:
31,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
72,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
31,47%
Analyst Name:
Guillaume Delmas 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
83,55 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

