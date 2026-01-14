Danone Aktie
Marktkap. 48,73 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 67 auf 66 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Vor der Veröffentlichung der Jahreszahlen des Nahrungsmittelkonzerns habe er seine Gewinnprognosen (EPS) für 2025 und 2026 leicht reduziert, schrieb Tom Sykes in einer am Dienstag vorliegenden Studie./edh/gl
Zusammenfassung: Danone Sell
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
66,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
74,04 €
|Abst. Kursziel*:
-10,86%
|Rating vorher:
Sell
|Kurs aktuell:
74,06 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-10,88%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
