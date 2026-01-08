Danone Aktie
Marktkap. 49,63 Mrd. EURKGV 20,76 Div. Rendite 3,30%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Sell
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Danone von 74 auf 67 Euro gesenkt und die Aktien von "Hold" auf "Sell" abgestuft. Die Aussichten für Europas Konsumgüter- und Nahrungsmittelkonzerne blieben durchwachsen, die meisten negativen Aspekte schienen jedoch bereits eingepreist zu sein, schrieb Tom Sykes am Montag. Die größten Chancen sieht er bei Werten, bei denen aus seiner Sicht zu große Enttäuschungsrisiken im Vergleich zum Marktkonsens eingepreist sind, und jenen in einem umfassenden Turnaround. Bei Aktien, die er aktuell nicht mag, seien die Unternehmen nicht zwangsläufig schlecht, die Aussichten würden hier lediglich "überpreist". Bei Danone geht er von einem langsameren Gesundheits- und Wellness-Trend in den USA aus und auch der Protein-Konsum dürfte seinen Zenit erreicht haben./ag/niw
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 04:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Sell
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
67,00 €
|Rating jetzt:
Sell
|Kurs*:
76,36 €
|Abst. Kursziel*:
-12,26%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
76,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-12,37%
|
Analyst Name:
Tom Sykes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Danone S.A.
|12:26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|09.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.01.26
|Danone Buy
|UBS AG
|07.01.26
|Danone Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.01.26
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|30.12.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:26
|Danone Sell
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|18.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|17.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|09.12.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|25.11.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research