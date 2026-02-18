DAX25.111 +0,3%Est506.082 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6500 +1,5%Nas22.683 -0,3%Bitcoin56.878 ±-0,0%Euro1,1758 -0,1%Öl71,29 -0,9%Gold5.041 +0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Airbus 938914 Amazon 906866 Microsoft 870747 Lufthansa 823212 RENK RENK73 BASF BASF11 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow leichter erwartet -- DAX etwas höher -- Pentagon-Liste belastet BYD, Alibaba & Co -- NVIDIA wohl mit Milliardeninvestment in OpenAI -- Apple, Telekom, BioNTech, Moderna, Diginex, Bayer, im Fokus
Top News
Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf Aktien von BYD, Alibaba und Baidu tiefrot: Pentagon-Liste sorgt für Abverkauf
Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf? Börse am Freitag: DAX leicht im Plus - hält die 25.000er-Marke im Tagesverlauf?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro

20.02.26 13:40 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Danone S.A.
73,18 EUR -0,30 EUR -0,41%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone nach Zahlen zum vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Der Lebensmittelkonzern sende durchwachsene Signale für 2026, schrieb Callum Elliott in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das vierte Quartal wirke eigentlich solide, doch im Verdeckten gebe es einige interessante Aspekte: So seien leichte Enttäuschungen an den Märkten in den USA und China zum Beispiel von Lateinamerika kaschiert worden./rob/tih/mis

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:40 / UTC

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

Ausgewählte Hebelprodukte auf Danone

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Danone

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Danone S.A.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Danone S.A.

DatumRatingAnalyst
14:06Danone Sector PerformRBC Capital Markets
11:46Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:36Danone BuyUBS AG
11:36Danone OutperformBernstein Research
11:21Danone Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11:46Danone OverweightJP Morgan Chase & Co.
11:36Danone BuyUBS AG
11:36Danone OutperformBernstein Research
09:31Danone OverweightBarclays Capital
09:26Danone BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14:06Danone Sector PerformRBC Capital Markets
11:21Danone Sector PerformRBC Capital Markets
19.01.2026Danone HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
18.12.2025Danone Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
04.02.2026Danone SellDeutsche Bank AG
26.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
20.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
12.01.2026Danone SellDeutsche Bank AG
02.09.2025Danone UnderperformJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Danone S.A. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen