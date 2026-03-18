Danone Aktie
Marktkap. 43,85 Mrd. EURKGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN 851194
ISIN FR0000120644
Symbol GPDNF
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zudem steht die Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Dieser Zukauf werde die Protein-Sparte des Nahrungsmittelkonzerns stärken, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Details gebe es zwar noch nicht, sie gehe aber von einem Umsatzmultiplikator im Bereich des 5- bis 6-fachen aus. Zudem verwies die Analystin auf Medienberichte aus den Jahren 2021 und 2022, in denen von einer potenziellen Bewertung von 1 Milliarde Pfund im Falle eines Börsengangs von Huel die Rede gewesen sei./ck/rob/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:13 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Danone Overweight
|Unternehmen:
Danone S.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
68,92 €
|Abst. Kursziel*:
30,59%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
68,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
30,81%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
84,13 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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