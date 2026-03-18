DAX 22.790 +1,8%ESt50 5.606 +1,9%MSCI World 4.246 +0,0%Top 10 Crypto 9,2755 +1,9%Nas 21.648 -2,0%Bitcoin 60.758 +3,5%Euro 1,1592 +0,3%Öl 103,9 -5,1%Gold 4.408 -2,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Siemens Energy ENER6Y Vonovia A1ML7J SAP 716460 Lufthansa 823212 NVIDIA 918422 Allianz 840400 Volkswagen (VW) vz. 766403 Siemens 723610 DroneShield A2DMAA Deutsche Bank 514000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump verschiebt Ultimatum: DAX schießt in die Höhe -- Rheinmetall will F126-Fregatten-Bau beschleunigen -- Equinor, DroneShield, Gold, Silber, Erdgas, Ölaktien im Fokus
Top News
Trump stoppt Energie-Angriffe im Iran: DAX schießt hoch - 23.000er-Marke zeitweise zurückerobert Trump stoppt Energie-Angriffe im Iran: DAX schießt hoch - 23.000er-Marke zeitweise zurückerobert
Delivery Hero-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan Delivery Hero-Aktie mit kräftigen Gewinnen: Grab Holdings übernimmt foodpanda-Geschäft in Taiwan
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Danone Aktie

Kaufen
Verkaufen
Danone Aktien-Sparplan
68,80 EUR ±0,00 EUR ±0,00 %
STU
62,86 CHF +0,32 CHF +0,51 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 43,85 Mrd. EUR

KGV 27,19 Div. Rendite 2,93%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 851194

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN FR0000120644

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol GPDNF

JP Morgan Chase & Co.

Danone Overweight

13:01 Uhr
Danone Overweight
Aktie in diesem Artikel
Danone S.A.
68,80 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zudem steht die Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Dieser Zukauf werde die Protein-Sparte des Nahrungsmittelkonzerns stärken, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Details gebe es zwar noch nicht, sie gehe aber von einem Umsatzmultiplikator im Bereich des 5- bis 6-fachen aus. Zudem verwies die Analystin auf Medienberichte aus den Jahren 2021 und 2022, in denen von einer potenziellen Bewertung von 1 Milliarde Pfund im Falle eines Börsengangs von Huel die Rede gewesen sei./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 4kclip / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Danone Overweight

Unternehmen:
Danone S.A.		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
68,92 €		 Abst. Kursziel*:
30,59%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
68,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
30,81%
Analyst Name:
Celine Pannuti 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
84,13 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Danone S.A.

13:01 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.03.26 Danone Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.02.26 Danone Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
25.02.26 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Danone S.A.

Dow Jones Vereinbarung unterzeichnet Danone-Aktie steigt: Nahrungsmittelkonzern kauft britischen Funktionsnahrungshersteller Huel Danone-Aktie steigt: Nahrungsmittelkonzern kauft britischen Funktionsnahrungshersteller Huel
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Danone-Investment von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Danone von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen für Danone-Aktie Luft nach oben
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel Danone-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Danone-Investment von vor 3 Jahren verdient
dpa-afx ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Danone auf 88 Euro - 'Kaufen'
dpa-afx ANALYSE-FLASH: UBS belässt Danone auf 'Buy' - Ziel 95 Euro
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Danone auf 'Outperform' - Ziel 92 Euro
Financial Times Danone to buy meal-in-bottle maker Huel in €1bn deal
RTE.ie Danone confident about 2026 after China drives sales beat
RTE.ie Danone recalls further batches of infant formula
Financial Times Nestlé and Danone hit by backlash over contaminated baby formula
Korea Times Danone recalls batches of Aptamil baby formula in Germany, letter shows
Irish Times Recalled Danone Aptamil product was also sold in Ireland, regulator warns
Financial Times Danone shares slide as infant formula crisis spreads
Zacks Danone (DANOY) Upgraded to Buy: Here's What You Should Know
RSS Feed
Danone S.A. zu myNews hinzufügen