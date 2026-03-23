Nach Trump-Ultimatum steigt der Ölpreis: DAX vor düsterem Wochenstart -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will Bau der F126-Fregatten beschleunigen -- Gold, Silber, BASF, VW, 1&1 im Fokus
Indexanpassungen unterhalb des DAX werden wirksam. Hohe Spritpreise zwingen United Airlines zu Flugkürzungen. HORNBACH erfüllt eigene Jahresprognose. BVB verwandelt Rückstand in Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor. Weniger Gewinnwarnungen 2025. Nordex mit neuem Auftrag. Salzgitter reduziert Verluste deutlich.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche mit Verlusten begrüßen.
Der DAX hatte bereits am Freitag 2,01 Prozent leichter bei 22.380,19 Einheiten geschlossen.
Auch der TecDAX verabschiedete sich 1,5 Prozent tiefer bei 3.420 Punkten aus der Sitzung.
Nach den jüngsten Eskalationen im Iran-Konflikt zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt ein düsterer Wochenstart ab. Zum dritten Mal seit Kriegsbeginn müssen sich Anleger auf deutliche Kursverluste einstellen. Marktstratege Stephen Innes (SPI Asset Management) warnt vor einer schleichenden Instabilität."Wenn die Ölarterie sich verengt, atmet das ganze System durch einen Strohhalm", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, an. Der Iran kann sie weiter faktisch blockieren. Es gehe inzwischen weniger um Einzelereignisse, so Innes, als die schiere Länge des Konflikts. Die Instabilität baue sich langsam auf.
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Europas Börsen stehen vor einem verlustreichen Wochenauftakt.
Der EURO STOXX 50 hatte bereits am Freitag 2 Prozent im Minus bei 5.501,28 Stellen geschlossen.
Die europäischen Aktienmärkte stehen vor einer massiven Belastungsprobe, da das jüngste Ultimatum von US-Präsident Donald Trump gegenüber dem Iran eine neue Verkaufswelle auszulösen droht. Am Montagmorgen notiert die Rohölsorte Brent mit etwa 112 Dollar pro Barrel nur knapp unter ihrem bisherigen Kriegshoch von 120 Dollar. Experten weisen darauf hin, dass die Ölpreise ohne die staatliche Freigabe strategischer Reserven vermutlich bereits deutlich höher stünden. Da sich am Markt die Einschätzung festigt, dass der Konflikt im Nahen Osten von langer Dauer sein wird, wachsen die Sorgen vor einer Stagflation. In einem solchen Umfeld aus stagnierendem Wirtschaftswachstum und anhaltend hoher Inflation wären die Handlungsspielräume der Zentralbanken extrem eingeschränkt. Nach dem großen Verfallstag am vergangenen Freitag stehen die Börsen nun vor der Herausforderung, sich unter diesen verschärften geopolitischen Vorzeichen komplett neu orientieren zu müssen.
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Die US-Börsen zeigten sich am Freitag deutlich schwächer.
Der Dow Jones beendete die Sitzung nahe am Tagestief und verlor letztlich 0,96 Prozent Prozent auf 45.577,47 Punkte. Er markierte damit den tiefsten Stand seit Oktober.
Der NASDAQ Composite rutschte noch stärker ab und fiel schlussendlich um 2,01 Prozent auf 21.647,61 Zähler.
Die Wall Street hatte ihre Abschläge am Freitag im Verlauf ausgebaut. Wieder gestiegene Erdölpreise belasteten die US-Börsen. Der hohe Ölpreis schürte einerseits Inflations- und andererseits Wachstumsängste. Dieses Stagflationsumfeld lieferte kaum Kaufargumente für Aktien. In den vergangenen Tagen hatten die wichtigsten Notenbanken weltweit die Inflationsgefahren thematisiert - bedingt durch den Ölpreisschock.
Eine Deeskalation des Irankrieges war weiter nicht in Sicht. Das US-Verteidigungsministerium entsendete drei weitere Kriegsschiffe und Tausende zusätzliche Marine-Infanteristen in den Nahen Osten. Aus dem Iran kamen derweil neue Drohungen.
Zudem wurde die Ölraffinerie Mina Al-Ahmadi in Kuwait Ziel eines Drohenangriffs, worauf einige Teile der Raffinerie ihren Betrieb einstellen mussten. Die Ölpreise drehten mit den Schlagzeilen ins Plus, obwohl die USA erwogen, weitere Teile ihrer strategischen Ölreserven freizugeben. Auch über die Lockerung von Sanktionen auf iranisches Öl, das sich schon in Tankschiffen auf See befindet, wurde nachgedacht. Der Preis für das Fass Brentöl zog zeitweise auf über 112 US-Dollar an - ein Aufschlag von 8,8 Prozent auf Wochensicht.
Auf ihrer Suche nach Sicherheit griffen Anleger zum Dollar, der überdies gestützt wurde von geschwundenen Zinssenkungserwartungen und gestiegenen Marktzinsen. Die US-Notenbank hatte deutlich gemacht, dass Zinssenkungen vorerst vom Tisch seien. Denn der Krieg im Nahen Osten und der steigende Ölpreis dürften die Inflation nach oben treiben.
Die Börsen in Fernost starten teils tiefrot in die neue Handelswoche.
In Tokio verlor der Nikkei 225 3,48 Prozent auf 51.515,49 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland sind ebenfalls deutliche Verluste zu sehen: Der Shanghai Composite rutschte zuletzt um 3,98 Prozent auf 3.799,47 Zähler ins Minus.
Ebenso abwärts geht es in Hongkong: Der Hang Seng verliert zwischenzeitlich 4,14 Prozent auf 24.231,22 Indexpunkte.
Die Drohgebärden von US-Präsident Donald Trump gegenüber der iranischen Führung haben zum Wochenstart für heftige Turbulenzen an den asiatischen Märkten gesorgt. Nach einem Ultimatum Washingtons an Teheran rutschten die wichtigsten Indizes der Region deutlich ins Minus. Auslöser der Panik ist eine nächtliche Drohung von Präsident Trump. Er forderte die iranische Führung auf, die Straße von Hormus innerhalb von 48 Stunden bedingungslos zu öffnen. Sollte dies nicht geschehen, drohte er mit der gezielten Zerstörung iranischer Energieanlagen. Teheran reagierte prompt und drohte seinerseits damit, die für den globalen Ölhandel kritische Meerenge vollständig abzuriegeln.
Besonders in Tokio war der Verkaufsdruck hoch, da die Börse am vorangegangenen Freitag feiertagsbedingt geschlossen blieb und nun die geopolitischen Ereignisse nachholte.
Die militärischen Spannungen treiben die Energiekosten massiv in die Höhe. Seit Beginn der amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran ist der Ölpreis bereits um über 50 Prozent gestiegen-
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