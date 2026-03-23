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Nach Trump-Ultimatum steigt der Ölpreis: DAX vor düsterem Wochenstart -- Asiens Börsen rutschen ab -- Rheinmetall will Bau der F126-Fregatten beschleunigen -- Gold, Silber, BASF, VW, 1&1 im Fokus

aktualisiert 23.03.26 08:12 Uhr

Indexanpassungen unterhalb des DAX werden wirksam. Hohe Spritpreise zwingen United Airlines zu Flugkürzungen. HORNBACH erfüllt eigene Jahresprognose. BVB verwandelt Rückstand in Heimsieg - Kehl nicht mehr Sportdirektor. Weniger Gewinnwarnungen 2025. Nordex mit neuem Auftrag. Salzgitter reduziert Verluste deutlich.

Marktentwicklung


Der deutsche Aktienmarkt dürfte die neue Handelswoche mit Verlusten begrüßen.

Der DAX hatte bereits am Freitag 2,01 Prozent leichter bei 22.380,19 Einheiten geschlossen.
Auch der TecDAX verabschiedete sich 1,5 Prozent tiefer bei 3.420 Punkten aus der Sitzung.

Nach den jüngsten Eskalationen im Iran-Konflikt zeichnet sich für den deutschen Aktienmarkt ein düsterer Wochenstart ab. Zum dritten Mal seit Kriegsbeginn müssen sich Anleger auf deutliche Kursverluste einstellen. Marktstratege Stephen Innes (SPI Asset Management) warnt vor einer schleichenden Instabilität."Wenn die Ölarterie sich verengt, atmet das ganze System durch einen Strohhalm", kommentierte Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management. Er spielt damit auf den wichtigsten Versorgungsweg für Energielieferungen, die Straße von Hormus, an. Der Iran kann sie weiter faktisch blockieren. Es gehe inzwischen weniger um Einzelereignisse, so Innes, als die schiere Länge des Konflikts. Die Instabilität baue sich langsam auf.

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