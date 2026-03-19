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Infineon-Aktie höher: Analysten setzen auf KI- und Auto-Erholung

20.03.26 07:35 Uhr
Infineon-Aktie in Grün: JPMorgan sieht großes Potenzial durch Rechenzentren | finanzen.net

Infineon gilt laut JPMorgan als Profiteur des steigenden Energiebedarfs durch KI-Anwendungen. Auch im Automobilgeschäft zeichnet sich laut Analysten eine Stabilisierung ab.

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Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Infineon von 40 auf 48 Euro angehoben und die Aktien von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft. Die Münchner seien einer der größten Profiteure des immensen Energiebedarfs beim KI-Einsatz, schrieb Sandeep Deshpande am Donnerstagabend. Infineon bietet Lösungen für mehr Energieeffizienz in den Rechenzentren. Dank neuer Systemarchitekturen dürfte die Bedeutung zum Ende des Geschäftsjahres 2026 hin sogar noch zunehmen. Zudem setzt Deshpande darauf, dass der Tiefpunkt im Geschäft mit der Autobranche erreicht ist und nun eine Stabilisierung folgen kann.

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Im vorbörslichen Tradegate-Handel am Freitag zeigt sich die Aktie zeitweise 2,38 Prozent höher bei 38,53 Euro.

/rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2026 / 20:17 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 00:15 / GMT

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Bildquellen: CHRISTOF STACHE/AFP/Getty Images, Sean Gallup/Getty Images

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17.03.2026Infineon NeutralUBS AG
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06.02.2026Infineon BuyWarburg Research
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05.02.2026Infineon BuyDeutsche Bank AG
05.02.2026Infineon BuyUBS AG
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06.03.2026Infineon NeutralUBS AG
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04.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
02.02.2026Infineon NeutralJP Morgan Chase & Co.
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30.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
09.06.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
12.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
05.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.
04.05.2023Infineon UnderperformJefferies & Company Inc.

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