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Fuchs-Aktie: Schmierstoffhersteller erhöht Dividende und zeigt sich optimistisch

20.03.26 07:21 Uhr
Fuchs-Aktie im Fokus: Höhere Dividende nach solidem Geschäftsjahr | finanzen.net

Die Fuchs hat vergangenes Jahr dank besserer Geschäfte in allen Weltregionen sowohl den Umsatz als auch den Gewinn gesteigert.

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Aktien
FUCHS SE
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Die Aktionäre will der Schmierstoffhersteller an der positiven Entwicklung teilhaben lassen: Die Dividende soll auf von 1,23 von 1,17 Euro je Vorzugsaktie erhöht werden, kündigte der im MDAX notierte Konzern anlässlich der Bilanzpressekonferenz an. Für das neue Jahr äußerte sich Fuchs relativ optimistisch.

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Im abgelaufenen Jahr lag der Umsatz laut Mitteilung mit 3,563 Milliarden Euro etwas über dem Vorjahresniveau von 3,525 Milliarden Euro. Das Konzern-EBIT stieg den weiteren Angaben zufolge ebenfalls leicht um 1 Prozent auf 435 Millionen Euro. Damit lag der Konzern dank eines besseren Schlussquartals leicht über den Konsensschätzungen. In den Monaten Oktober bis Dezember übertraf Fuchs die Erwartungen der Analysten bei Umsatz, EBIT und Ergebnis nach Steuern.

Für das laufende Jahr rechnet der Konzern mit weiteren Zuwächsen: Der Umsatz soll auf circa 3,7 Milliarden Euro steigen. Das EBIT sieht Fuchs bei etwa 450 Millionen Euro. Der freie Cashflow vor Akquisitionen soll dagegen sinken auf circa 270 Millionen Euro von 316 Millionen Euro im Vorjahr.

DJG/kla/sha

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04.08.2021FUCHS PETROLUB SE Vz KaufenNorddeutsche Landesbank (Nord/LB)
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30.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HoldDeutsche Bank AG
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10.03.2021FUCHS PETROLUB SE Vz HaltenIndependent Research GmbH
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30.04.2021FUCHS PETROLUB SE Vz SellUBS AG
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