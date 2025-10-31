DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,79 -1,3%Nas23.632 +0,2%Bitcoin94.655 +1,2%Euro1,1527 -0,4%Öl65,03 +0,5%Gold3.984 -1,4%
Ausblick bestätigt

FUCHS-Aktie zieht an: Gute Entwicklung im 3. Quartal - Gewinn steigt überraschend

31.10.25 16:28 Uhr
FUCHS-Aktie mit Kursanstieg: Gewinnsprung im Q3! | finanzen.net

Die FUCHS SE hat dank einer etwas besseren Entwicklung in Asien und Amerika im dritten Quartal bei nahezu stabilen Umsätzen überraschend mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FUCHS SE
31,00 EUR 0,90 EUR 2,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Den im Sommer für dieses Jahr gesenkten Ausblick bekräftigte der Mannheimer Schmierstoffhersteller.

Wer­bung

Wie das Unternehmen mitteilte, sank der Umsatz auf 896 Millionen Euro von 902 Millionen Euro im Vorjahr. Das EBIT kletterte leicht auf 117 Millionen Euro von 116 Millionen Euro. Nach Steuern verdiente FUCHS mit 84 Millionen Euro 5 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Analysten hatten dem Unternehmen bei den Erlösen mit 898 Millionen Euro marginal mehr zugetraut, beim EBIT mit 114 Millionen und Gewinn nach Steuern mit 79 Millionen Euro aber weniger.

"Im dritten Quartal konnten wir beim EBIT den Spitzenwert des Vorjahresquartals leicht übertreffen", wird CEO Stefan FUCHS in der Mitteilung zitiert. "Zu dieser positiven Entwicklung trug neben gezielten Maßnahmen zur Kosteneindämmung vor allem eine im Vergleich zum Vorquartal deutliche Verbesserung des Ergebnisses in Nord- und Südamerika bei."

Für das Gesamtjahr rechnet FUCHS weiter mit einem Umsatz und EBIT auf Vorjahresniveau. Der Free Cashflow vor Akquisitionen wird nach wie vor um 260 Millionen Euro erwartet.

Wer­bung

So reagiert die FUCHS-Aktie

Die nach den Quartalsbericht von FUCHS gestartete Erholungsrally der Aktie hat nicht lange angehalten. Am Freitagnachmittag legte das Papier nur noch um 2,7 Prozent zu. Mit fast 12 Prozent Kursplus waren die Aktien des Schmierstoffherstellers am Vormittag noch mit 42,88 Euro auf das höchste Niveau seit Ende Juli gesprungen. Dabei ließen sie die exponentielle 200-Tage-Linie hinter sich. Sie wird neben ihrer einfach berechneten Version als Gradmesser für den langfristigen Trend gesehen.

Experten fanden in ersten Reaktionen lobende Worte, vor allem im Vergleich zum zweiten Quartal. So sah Barclays-Analyst Anil Shenoy klare Anzeichen der Besserung. Nach der Stagnation im Vorquartal habe das organische Umsatzwachstum auf 2 Prozent angezogen - bei besserem Lauf quer durch die Regionen. Auch die Barmittelzuflüsse seien höher gewesen.

Auch Thomas Schulte-Vorwick vom Bankhaus Metzler lobte die anziehende Dynamik. Erstmals seit vielen Quartalen rechne das Management zudem mit sinkenden Rohstoffkosten.

Wer­bung

Die FUCHS-Aktien hatten ihren Negativtrend zuletzt an der Chartunterstützung um 38 Euro beendet. Hier hatten sich bereits im April wieder Käufer gefunden.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

