Konstante Spitze

Stefan Fuchs soll bis Ende Juni 2029 Vorstandschef des Mannheimer Schmierstoffherstellers FUCHS bleiben.

Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag um weitere drei Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der 57-jährige Manager steht bereits seit 2004 an der Spitze des Familienunternehmens FUCHS.

Im XETRA-Geschäft legten FUCHS-Aktien am Mittwoch zunächst zu, drehten dann aber und verlieren nun zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 30,35 Euro.

