FUCHS-Aktie wechselt Vorzeichen: Vertrag von Vorstandschef Stefan Fuchs bis 2029 verlängert
Stefan Fuchs soll bis Ende Juni 2029 Vorstandschef des Mannheimer Schmierstoffherstellers FUCHS bleiben.
Werte in diesem Artikel
Der Aufsichtsrat verlängerte den Vertrag um weitere drei Jahre, wie das Unternehmen mitteilte. Der 57-jährige Manager steht bereits seit 2004 an der Spitze des Familienunternehmens FUCHS.
Im XETRA-Geschäft legten FUCHS-Aktien am Mittwoch zunächst zu, drehten dann aber und verlieren nun zwischenzeitlich 0,33 Prozent auf 30,35 Euro.
DOW JONES
