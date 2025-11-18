DAX startet deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Großauftrag für Airbus -- Novo Nordisk, Covestro im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt gibt am Dienstag weiter deutlich nach.

So eröffnete der DAX 1,49 Prozent schwächer bei 23.238,33 Zählern.

Auch der TecDAX gibt anfänglich kräftige 1,1 Prozent auf 3.440 Punkte ab.

In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne.

Zudem herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA am Mittwochabend.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





