DAX startet deutlich schwächer -- Asiens Börsen in Rot -- Morgan Stanleys Kursziel für NVIDIA sorgt vor Bilanz für Aufsehen -- Großauftrag für Airbus -- Novo Nordisk, Covestro im Fokus
RTL senkt Jahresausblick. SFC Energy noch verhaltener bei Prognose. ABB setzt sich ehrgeizigeres Margenziel. Deutlich mehr Saisonarbeiter bei Amazon. Tesla-Verkäufe in China fallen auf 3-Jahrestief.
Marktentwicklung
Der deutsche Aktienmarkt gibt am Dienstag weiter deutlich nach.
So eröffnete der DAX 1,49 Prozent schwächer bei 23.238,33 Zählern.
Auch der TecDAX gibt anfänglich kräftige 1,1 Prozent auf 3.440 Punkte ab.
In der Vorwoche hatte es noch so ausgesehen, als ob der Oktober-Rekord bei 24.771 Punkten wieder angelaufen würde. Inzwischen sichern die Anleger aber immer mehr ihre Gewinne.
Zudem herrscht die Sorge, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember nicht weiter senken wird - eine Aussicht, die gerade zinssensitive Wachstumswerte belastet. Umso gespannter und auch ängstlicher wartet der Markt auf den Quartalsbericht des KI-Riesen NVIDIA am Mittwochabend.
Europas Börsen verbuchen am Dienstag kräftige Verluste.
So startete der EURO STOXX 50 1,2 Prozent tiefer bei 5.571 Punkten.
An der Wall Street ging es am Montag abwärts.
Der Dow Jones schloss bei 46.590,24 Punkten um 1,18 Prozent tiefer. Zum Start hatte er nur leicht nachgegeben und zeitweise sogar einen Ausflug an die Nulllinie gewagt, bevor die Verkäufer das Ruder übernommen und den Index klar ins Minus gesteuert haben.
Der NASDAQ Composite beendete den Handel mit einem Verlust von 0,84 Prozent auf 22.708,07 Zähler, nachdem er bereits auf rotem Terrain eröffnet hatte. Zwar konnte sich der Index im Handelsverlauf zeitweise ins Plus vorarbeiten, fiel dann aber jeweils wieder in die Verlustzone zurück.
Angesichts der im weiteren Wochenverlauf erwarteten - und verzögert veröffentlichten - wichtigen US-Konjunkturindikatoren sowie der anstehenden Quartalszahlen des Tech-Giganten NVIDIA blieben die Anleger zum Wochenauftakt zurückhaltend. Der besser als prognostizierte Empire-State-Index, ein früher Indikator für die industrielle Entwicklung im Bundesstaat New York, wirkte zudem bremsend auf die Kursentwicklung.
Die wichtigsten Börsen in Fernost weisen am Dienstag rote Vorzeichen aus.
In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 aktuell (07:45 Uhr) einen Verlust von 3,22 Prozent auf 48.702,98 Punkte.
Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite daneben 0,85 Prozent auf 3.938,29 Zähler.
Unterdessen gibt in Hongkong der Hang Seng 1,99 Prozent auf 25.863,32 Einheiten ab.
Top Themen
