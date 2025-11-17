Boeing-Aktie dennoch tiefer: Emirates stockt Bestellung für verspätete Boeing 777X auf
Der angeschlagene Flugzeugbauer Boeing hat in Dubai ein Vertrauensvotum für seinen stark verspäteten Großraumjet 777X bekommen.
Werte in diesem Artikel
Auf der Luftfahrtmesse in dem arabischen Emirat stockte die Fluggesellschaft Emirates ihre bisherige Bestellung für den Typ um 65 auf 270 Passagierjets auf. Damit gelang dem US-Konzern Boeing der erste große Deal auf der Air Show - noch vor seinem Rivalen Airbusa. Der weltgrößte Flugzeugbauer aus Europa hofft derweil, dass Emirates auch einen Großauftrag für das größte Airbus-Modell A350-1000 erteilt.
Der neue Emirates-Auftrag über 65 Boeing-Jets hat laut der Fluggesellschaft einen Gesamtwert von rund 38 Milliarden US-Dollar (32,7 Mrd Euro). Allerdings sind bei Großbestellungen von Flugzeugen immense Rabatte üblich, sodass der tatsächliche Kaufpreis weitaus niedriger liegen dürfte.
So hat Boeing bei der 777X seit Jahren mit Problemen zu kämpfen. Ursprünglich sollte die modernisierte Version des langjährigen Verkaufsschlagers 777 schon im Jahr 2020 erstmals ausgeliefert werden. Nach mehreren Verschiebungen sollte es zuletzt bis 2026 dauern, doch Ende Oktober verschob Boeing den Termin um ein weiteres Jahr auf 2027. Als Grund nannte das Management weitere Verzögerungen bei der Zulassung des Modells.
Erstkundin ist die deutsche Lufthansa. Deren Chef Carsten Spohr plant die 777X vorläufig schon gar nicht mehr ein, um von weiteren Verzögerungen nicht kalt erwischt zu werden. Emirates erwartet ihr erstes Exemplar nun im zweiten Quartal 2027.
Angetrieben werden alle 777X-Maschinen von Turbinen des US-Konzerns GE Aerospace (GE Aerospace (ex General Electric)) - anders als der Airbus A350, bei dem Triebwerke des britischen Herstellers Rolls-Royce zum Einsatz kommen.
Auf der Dubai Air Show vor zwei Jahren hatte Emirates-Chef Tim Clark die Triebwerksvariante für die Langversion A350-1000 als zu wartungsintensiv kritisiert. Er bestellte deshalb wider Erwarten nur eine kleinere Zahl von Maschinen in der Standardversion A350-900.
Diesmal kann Airbus unterdessen auf einen Großauftrag des arabischen Billigfliegers Flydubai hoffen. Die staatliche Airline hatte bisher nur Flugzeuge von Boeing gekauft. Jetzt könnte sie sich für 150 Mittelstreckenjets aus der Airbus' A320neo-Familie entscheiden, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing könne derweil auf weitere 50 Festbestellungen hoffen. Die beteiligten Unternehmen wollten die Informationen nicht kommentieren.
Im NYSE-Handel zeigt sich die Boeing-Aktie zeitweise 1,69 Prozent schwächer bei 191,23 US-Dollar.
/stw/err/men
DUBAI (dpa-AFX)
Übrigens: Boeing und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Airbus
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Airbus
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Airbus News
Bildquellen: Boeing, Thor Jorgen Udvang / Shutterstock.com
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|01.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|30.10.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.09.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen