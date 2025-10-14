Boeing-Aktie in Grün: EU genehmigt Spirit-Übernahme nach Zugeständnissen
Die Fusionskontrollbehörde der Europäischen Kommission hat Boeings Übernahme des US-Flugzeugrumpfherstellers Spirit Aerosystems Holdings unter Auflagen genehmigt.
Werte in diesem Artikel
Wie die EU-Behörde mitteilte, hat sie das 4,7-Milliarden-US-Dollar-Angebot von Boeing genehmigt, nachdem die Unternehmen Zugeständnisse angeboten hatten, um Wettbewerbsbedenken auszuräumen.
Die Unternehmen hätten sich bereit erklärt, Teile des Spirit-Geschäfts zu veräußern, nachdem die Aufsichtsbehörde Bedenken geäußert hatte, dass die Übernahme den weltweiten Wettbewerb bei Flugzeugstrukturen und großen Verkehrsflugzeugen behindern könnte.
"Wir hatten Bedenken, dass Boeing durch die Übernahme von Spirit einen Anreiz hätte, die Lieferungen an seinen Konkurrenten Airbus zu stoppen oder einzuschränken", sagte Teresa Ribera, die oberste EU-Wettbewerbshüterin, am Dienstag. Dies hätte letztlich zu höheren Ticketpreisen für die Verbraucher führen können, sagte Ribera.
Boeing hatte das Vorhaben Ende August bei der EU-Kommission angemeldet und damit das Fusionskontrollverfahren der EU ausgelöst. Unternehmen können Abhilfemaßnahmen wie die Veräußerung von Geschäftsbereichen oder Investitionsverpflichtungen über einen bestimmten Zeitraum vorschlagen, um die Bedenken der Regulierungsbehörde zu zerstreuen.
Die Unternehmen boten an, alle Geschäftsbereiche von Spirit, die Airbus derzeit mit Flugzeugstrukturen beliefern, an Airbus selbst zu veräußern und den Standort von Spirit in Malaysia an Composites Technology Research Malaysia zu verkaufen.
"Die Zusagen von Boeing werden den Wettbewerb auf diesem wichtigen Markt erhalten, den Eintritt eines neuen Konkurrenten ermöglichen und sicherstellen, dass die Hersteller von Verkehrsflugzeugen die benötigten Teile zu wettbewerbsfähigen Preisen erhalten", sagte Ribera.
Die Boeing-Aktie gewinnt im NYSE-Handel zeitweise 0,24 Prozent auf 216,08 US-Dollar, während die Spirit-Aktie 0,04 Prozent höher bei 38,91 US-Dollar notiert.
DJG/DJN/uxd/brb
DOW JONES
