Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- LVMH, NVIDIA im Fokus

Der deutsche Leitindex präsentierte sich im Handel am Montag mit kräftigen Abgaben. Der DAX ging bereits unterhalb der psychologisch-wichtigen 25.000er-Marke in den Handel. Danach verharrte er in der Verlustzone und beendete die Sitzung 1,34 Prozent schwächer bei 24.959,06 Punkten.

Der TecDAX startete ebenfalls leichter und verzeichnete auch im Laufe des Tages deutliche Verluste. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 2,1 Prozent bei 3.673,90 Zählern in den Feierabend. Die Aussicht auf einen erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und Europa belastete den deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn spürbar. Die runde Marke von 25.000 Punkten geriet dabei wieder ins Wanken. US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Zusammenhang mit dem Grönland-Streit angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle von zehn Prozent und ab dem 1. Juni Zölle von 25 Prozent einzuführen. Die Maßnahmen sollen solange gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt wird. Betroffen sind acht europäische Nato-Staaten, darunter auch Deutschland. EU-Ratspräsident António Costa plant daher einen Sondergipfel am Donnerstag.

Marktbeobachter sehen darin ein deutliches Zeichen wachsender Unsicherheit. "Noch ist es Rhetorik. Noch bleiben zwei Wochen Zeit für Verhandlungen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. Experten warnen jedoch vor einer potenziell noch nie dagewesenen Eskalation durch Zölle, Gegenzölle und weitere wirtschaftliche Maßnahmen. Anders als in früheren Handelskonflikten könnte die Europäische Union diesmal voraussichtlich nicht nachgeben, so Altmann. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Europas Börsen verbuchten am Montag kräftige Verluste. Der EURO STOXX 50 eröffnete den Handel klar im Minus und verblieb auf tiefrotem Terrain. Letztlich verlor er 1,72 Prozent auf 5.925,82 Punkte. Anleger beobachteten zum Wochenauftakt einen schwachen Handel an den Märkten. Die Forderungen von US-Präsident Trump in Bezug auf Grönland sorgten für spürbare Verunsicherung. Besonders problematisch ist, dass die US-Börsen an diesem Tag geschlossen bleiben, wodurch eine wichtige Orientierung fehlt, wie amerikanische Anleger auf die Eskalation durch die Trump-Administration reagieren würden.Belastend wirkt nicht nur die Drohung mit zusätzlichen Zöllen von zehn Prozent, sondern auch, dass dadurch die Zustimmung zum bereits ausgehandelten US-EU-Zollabkommen vorerst auf Eis gelegt wird. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen blieben zum Wochenstart geschlossen. Der Dow Jones war am Freitag bei 49.359,33 Punkten um 0,17 Prozent schwächer ins Wochenende gegangen. Er hatte zum Start nur knapp über seinem Vortagesschluss notiert und war dann auch im weiteren Verlauf um die Nulllinie geschwankt. Erst kurz vor Handelsende wurde das Minus ein klein wenig deutlicher.

Der NASDAQ Composite beendete den Handel vor dem Wochenende mit einem minimalen Verlust von 0,06 Prozent auf 23.515,39 Zähler. Eröffnet hatte er noch klar im Plus, musste dann jedoch schon kurz darauf die Gewinne abgeben und pendelte dann nur noch in einer engen Range um seinen Vortagesschluss. Am Montag fand an den US-Aktienbörsen wegen des Feiertags "Martin Luther King Day" kein Handel statt. Zuvor hatten sich die Anleger am Freitag zurückgehalten. Etwas Unterstützung kam vor dem Wochenende abermals von den Geschäftszahlen und dem positiven Ausblick des taiwanischen Chipauftragsfertigers TSMC, dessen Prognosen die Sorgen vor einer möglichen KI-Blase vorerst gedämpft haben. Belastend wirkten allerdings geopolitische Unsicherheiten. Zwar sorgte die Aussage von US-Präsident Trump, wonach die Spannungen im Iran nachließen, weiterhin für etwas Entspannung an den Aktienmärkten und ließ die Ölpreise sinken. Der Konflikt um Grönland blieb jedoch ungelöst. Mehrere Nato-Staaten haben Truppen auf die zu Dänemark gehörende Insel verlegt, auf die Trump Anspruch erhebt. Er begründet dies mit nationalen Sicherheitsinteressen der USA und warnt davor, dass andernfalls China oder Russland die Kontrolle übernehmen könnten. Die Berichtssaison in den USA machte am Freitag eine kurze Pause. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken