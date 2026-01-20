Asiens Börsen uneinheitlich -- Henkel führt Gespräche über möglichen Erwerb von Stahl Holdings -- LVMH, NVIDIA im Fokus

DAX24.959 -1,3%Est505.926 -1,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,31 -1,5%Nas23.515 -0,1%Bitcoin77.758 -2,2%Euro1,1665 +0,1%Öl64,01 -0,3%Gold4.715 +0,9%
Heute im Fokus
Top News
aktualisiert 20.01.26 07:16 Uhr

Google wehrt sich gegen Suchmaschinen-Monopol-Urteil. Dänemark und Grönland schlagen Rutte Nato-Mission in Arktis vor. Elon Musk fordert milliardenschwere Entschädigung von OpenAI und Microsoft. Trump will juristisch gegen US-Bankriesen vorgehen.

Marktentwicklung


Der deutsche Leitindex präsentierte sich im Handel am Montag mit kräftigen Abgaben.

Der DAX ging bereits unterhalb der psychologisch-wichtigen 25.000er-Marke in den Handel. Danach verharrte er in der Verlustzone und beendete die Sitzung 1,34 Prozent schwächer bei 24.959,06 Punkten.
Der TecDAX startete ebenfalls leichter und verzeichnete auch im Laufe des Tages deutliche Verluste. Er verabschiedete sich mit einem Minus von 2,1 Prozent bei 3.673,90 Zählern in den Feierabend.

Die Aussicht auf einen erneuten Handelskonflikt zwischen den USA und Europa belastete den deutschen Aktienmarkt zum Wochenbeginn spürbar. Die runde Marke von 25.000 Punkten geriet dabei wieder ins Wanken.

US-Präsident Donald Trump hatte am Wochenende im Zusammenhang mit dem Grönland-Streit angekündigt, ab dem 1. Februar Strafzölle von zehn Prozent und ab dem 1. Juni Zölle von 25 Prozent einzuführen. Die Maßnahmen sollen solange gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt wird. Betroffen sind acht europäische Nato-Staaten, darunter auch Deutschland. EU-Ratspräsident António Costa plant daher einen Sondergipfel am Donnerstag.
Marktbeobachter sehen darin ein deutliches Zeichen wachsender Unsicherheit. "Noch ist es Rhetorik. Noch bleiben zwei Wochen Zeit für Verhandlungen", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners laut dpa-AFX. Experten warnen jedoch vor einer potenziell noch nie dagewesenen Eskalation durch Zölle, Gegenzölle und weitere wirtschaftliche Maßnahmen. Anders als in früheren Handelskonflikten könnte die Europäische Union diesmal voraussichtlich nicht nachgeben, so Altmann.

