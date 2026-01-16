DAX24.999 -1,2%Est505.939 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,50 -3,7%Nas23.515 -0,1%Bitcoin80.015 -0,8%Euro1,1634 +0,4%Öl63,77 -0,7%Gold4.670 +1,6%
Buy von Deutsche Bank AG für EON SE-Aktie

19.01.26 13:58 Uhr
Analyse enthüllt: So denkt Deutsche Bank AG über die EON SE-Aktie | finanzen.net

Deutsche Bank AG-Analyst James Brand hat sich das EON SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
17,50 EUR 0,19 EUR 1,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Das Papier von EON SE legte um 13:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 17,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 898.815 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,6 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 präsentieren.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 08:08 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

