Deutsche Bank AG-Analyst James Brand hat sich das EON SE-Papier genauer angesehen. Hier sind die daraus resultierenden Erkenntnisse.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 17 auf 18 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien der europäischen Versorger hätten sich im vergangenen Jahr so stark entwickelt wie seit 2007 nicht mehr, weshalb das weitere Potenzial nun geringer sei, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Branchenbetrachtung. Dank der zunehmenden Ergebnisstärke (EPS) sei aber immer noch etwas Luft nach oben. Die Hoffnungen auf ein hohes kurzfristiges Nachfragewachstum könnten sich als überzogen erweisen, was die Konsensschätzungen aber nicht gefährden sollte. Die Abstufungen von Italgas und Enagas auf "Hold" beziehungsweise "Sell" begründet Brand mit der starken Kursentwicklung beziehungsweise drohenden regulatorischen Enttäuschungen.

Das Papier von EON SE legte um 13:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,6 Prozent auf 17,52 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 2,77 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 898.815 EON SE-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 kletterte der Anteilsschein um 8,6 Prozent nach oben. Die kommenden Ergebnisse für Q4 2025 dürfte EON SE am 25.02.2026 präsentieren.

