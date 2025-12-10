UBS AG

EON SE Neutral

10:51 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber./rob/edh/ag

