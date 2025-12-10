E.ON Aktie
Marktkap. 40,67 Mrd. EURKGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99
ISIN DE000ENAG999
Symbol ENAKF
EON SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:36 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: E.ON Neutral
|Unternehmen:
E.ON SE
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
16,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
15,19 €
|Abst. Kursziel*:
5,33%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
15,17 €
|Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
|
Analyst Name:
Wanda Serwinowska
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
16,47 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
