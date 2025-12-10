DAX 24.165 +0,1%ESt50 5.729 +0,4%MSCI World 4.431 +0,1%Top 10 Crypto 12,17 -3,2%Nas 23.654 +0,3%Bitcoin 77.166 -1,9%Euro 1,1713 +0,2%Öl 61,26 -2,0%Gold 4.218 -0,3%
Fed senkt Leitzins: DAX wenig bewegt -- Oracle enttäuscht beim Umsatz -- Nextdoor, Novo Nordisk, Allianz, Telekom, TUI, Rheinmetall, EOS, SAP, NVIDIA, Softbank im Fokus
E.ON Aktie

15,17 EUR -0,37 EUR -2,38 %
STU
Marktkap. 40,67 Mrd. EUR

KGV 6,48 Div. Rendite 4,89%
WKN ENAG99

ISIN DE000ENAG999

Symbol ENAKF

UBS AG

EON SE Neutral

10:51 Uhr
EON SE Neutral
Aktie in diesem Artikel
E.ON SE
15,17 EUR -0,37 EUR -2,38%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Neutral" belassen. Wanda Serwinowska befasste sich am Mittwochabend mit den finalen Plänen der Bundesnetzagentur für die künftige Regulierung der Einnahmen der Gas- und Stromnetzbetreiber./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:36 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: E.ON Neutral

Unternehmen:
E.ON SE		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
16,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
15,19 €		 Abst. Kursziel*:
5,33%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
15,17 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,51%
Analyst Name:
Wanda Serwinowska 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
16,47 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu E.ON SE

10:51 E.ON Neutral UBS AG
10.12.25 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
05.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
01.12.25 E.ON Market-Perform Bernstein Research
28.11.25 E.ON Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu E.ON SE

finanzen.net Aktie auf dem Prüfstand Neutral-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG Neutral-Note für EON SE-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
finanzen.net DAX 40-Papier EON SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein EON SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt Handel in der Verlustzone
finanzen.net LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart leichter
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich schlussendlich fester
finanzen.net EON SE Aktie News: EON SE verzeichnet am Nachmittag Verluste
finanzen.net Zurückhaltung in Frankfurt: So performt der LUS-DAX nachmittags
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag in Rot
finanzen.net Handel in Frankfurt: DAX am Mittwochmittag im Minus
Globes Israeli cloud backup co Eon raises $300m
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
Globes Cloud backup co Eon raising funds at $4b valuation
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Andreas Schmitz, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues growth course with investments in the energy transition
EQS Group EQS-News: E.ON signs agreement to sell gas distribution network in the Czech Republic
EQS Group EQS-DD: E.ON SE: Nadia Jakobi, buy
EQS Group EQS-News: E.ON continues to grow and increases investments
