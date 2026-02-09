DAX 24.814 -0,2%ESt50 5.985 -0,4%MSCI World 4.503 -0,3%Top 10 Crypto 8,5520 +2,8%Nas 22.597 -2,0%Bitcoin 56.403 +1,2%Euro 1,1858 -0,1%Öl 67,81 +0,4%Gold 4.950 +0,6%
Top News
Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt Quantencomputer vs. Bitcoin: Warum ein Top-Analyst jetzt Alarm schlägt
Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter Delivery-Hero-Aktie gibt deutlich nach: Talabat belastet den Ausblick der Konzernmutter
Volvo (B) Aktie

Volvo (B) Aktien-Sparplan
32,08 EUR -0,77 EUR -2,34 %
STU
29,24 CHF -0,70 CHF -2,35 %
BRX
Marktkap. 66,84 Mrd. EUR

KGV 17,46 Div. Rendite 2,87%
WKN 855689

ISIN SE0000115446

Symbol VOLVF

RBC Capital Markets

Volvo AB (B) Sector Perform

11:51 Uhr
Volvo AB (B) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Volvo AB (B)
32,08 EUR -0,77 EUR -2,34%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Volvo von 350 auf 360 schwedische Kronen angehoben, die Aktien aber von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Analyst Nick Housden begründete dies in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung mit der starken Kursentwicklung des Nutzfahrzeugbauers in eigentlich herausfordernden Zeiten für die Branche. In der aktuellen Zyklusphase bevorzugt er Unternehmen mit einer stärkeren Präsenz in Nordamerika, da sich der Markt dort in einem Turnaround befinde./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.02.2026 / 21:43 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Odua Images / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volvo (B) Sector Perform

Unternehmen:
Volvo AB (B)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
360,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
348,20 SEK		 Abst. Kursziel*:
3,39%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Nick Housden 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
340,57 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Volvo AB (B)

11:51 Volvo (B) Sector Perform RBC Capital Markets
12.02.26 Volvo (B) Buy UBS AG
11.02.26 Volvo (B) Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Volvo (B) Overweight JP Morgan Chase & Co.
30.01.26 Volvo (B) Outperform RBC Capital Markets
