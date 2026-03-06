DAX 23.216 -1,6%ESt50 5.611 -1,9%MSCI World 4.381 -0,6%Top 10 Crypto 8,9450 +3,2%Nas 22.388 -1,6%Bitcoin 58.908 +2,8%Euro 1,1552 +0,1%Öl 104,4 +11,9%Gold 5.093 -0,2%
Vossloh Aktie

67,80 EUR -3,00 EUR -4,24 %
STU
Marktkap. 1,37 Mrd. EUR

KGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710

ISIN DE0007667107

Symbol VOSSF

Deutsche Bank AG

Vossloh Buy

11:21 Uhr
Vossloh Buy
Vossloh AG
67,80 EUR -3,00 EUR -4,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Geschäftszahlen von 108 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Herstellers von Schienentechnik dürfte 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Im Schlussquartal dürfte sie aber zugelegt haben./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft

Zusammenfassung: Vossloh Buy

Unternehmen:
Vossloh AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
88,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
67,60 €		 Abst. Kursziel*:
30,18%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
67,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,79%
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
79,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Vossloh AG

11:21 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
27.11.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Vossloh Hold Warburg Research
31.10.25 Vossloh Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Vossloh Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Vossloh AG

StockXperts Vossloh: Jetzt geht es los Vossloh: Jetzt geht es los
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Montagmittag mit KursVerlusten
dpa-afx Vossloh sichert sich Millionen-Rahmenvertrag mit Deutscher Bahn - Aktie schwächer
EQS Group EQS-News: Vossloh liefert Weichengroßteile an die Deutsche Bahn - Rahmenvertrag mit Potenzial von über 100 Millionen Euro
finanzen.net Montagshandel in Frankfurt: SDAX verbucht zum Start Abschläge
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Vormittag weit abgeschlagen
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Handelsende ab
finanzen.net Vossloh Aktie News: Vossloh am Freitagnachmittag im Tiefenrausch
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste
EQS Group EQS-News: Vossloh to supply large turnout components to Deutsche Bahn - Framework agreement with potential value of over 100 million euros
EQS Group EQS-News: Vossloh supplies railway sleepers for Norway
EQS Group EQS-News: New life for freight railway line in Australia - Vossloh supplies concrete sleepers for the Maroona to Portland connection
EQS Group EQS-News: Vossloh acquires Nordic Tamping Service
EQS Group EQS-News: Vossloh places €600 million promissory note loans
EQS Group EQS-PVR: Vossloh Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Vossloh Aktiengesellschaft: Dr. Thomas Triska, buy
EQS Group EQS-News: Vossloh supplies switches for Italy’s railway network
