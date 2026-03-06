Vossloh Aktie
Marktkap. 1,37 Mrd. EURKGV 12,10 Div. Rendite 2,56%
WKN 766710
ISIN DE0007667107
Symbol VOSSF
Vossloh Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Vossloh vor Geschäftszahlen von 108 auf 88 Euro gesenkt, die Einstufung jedoch auf "Buy" belassen. Die operative Profitabilität des Herstellers von Schienentechnik dürfte 2025 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sein, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Montag vorliegenden Ausblick. Im Schlussquartal dürfte sie aber zugelegt haben./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.03.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vossloh Aktiengesellschaft
Zusammenfassung: Vossloh Buy
|Unternehmen:
Vossloh AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
88,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
67,60 €
|Abst. Kursziel*:
30,18%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
67,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
29,79%
|
Analyst Name:
Lars Vom-Cleff
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
79,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Vossloh AG
|11:21
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|31.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:21
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|31.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|20.10.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|Vossloh Buy
|Deutsche Bank AG
|24.07.25
|Vossloh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.18
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|25.10.18
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|06.08.18
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|03.08.18
|Vossloh Reduce
|Commerzbank AG
|02.08.18
|Vossloh Sell
|S&P Capital IQ
|27.11.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Vossloh Hold
|Warburg Research
|30.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.07.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.