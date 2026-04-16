NVIDIA Aktie
Marktkap. 4,1 Bio. EURKGV 38,32 Div. Rendite 0,02%
WKN 918422
ISIN US67066G1040
Symbol NVDA
NVIDIA Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nvidia auf "Outperform" mit einem Kursziel von 300 US-Dollar belassen. David Dai befasste sich in einer am Freitag vorliegenden Studie mit der Frage, wie sich der Halbleitersektor bis Anfang der 2030er-Jahre entwickeln wird, wenn Künstliche Intelligenz (KI) vollständig integriert und kommerzialisiert ist. Er geht davon aus, dass Leistungshalbleiter und -komponenten für den Betrieb von KI-GPUs und Rechenzentren unerlässlich sein werden./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.04.2026 / 16:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.04.2026 / 20:30 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: michelmond / Shutterstock.com
Zusammenfassung: NVIDIA Outperform
|Unternehmen:
NVIDIA Corp.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
$ 300,00
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
$ 198,35
|Abst. Kursziel*:
51,25%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
$ 200,36
|Abst. Kursziel aktuell:
49,73%
|
Analyst Name:
David Dai
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 260,00
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu NVIDIA Corp.
|14:46
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:46
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14:46
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|19.03.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Overweight
|Barclays Capital
|18.03.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|17.03.26
|NVIDIA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.04.17
|NVIDIA Underweight
|Pacific Crest Securities Inc.
|24.02.17
|NVIDIA Underperform
|BMO Capital Markets
|23.02.17
|NVIDIA Reduce
|Instinet
|14.01.16
|NVIDIA Underweight
|Barclays Capital
|26.07.11
|NVIDIA underperform
|Needham & Company, LLC
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK