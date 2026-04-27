Symrise Aktie
Marktkap. 10,31 Mrd. EURKGV 38,61 Div. Rendite 1,81%
WKN SYM999
ISIN DE000SYM9999
Symbol SYIEF
Symrise Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat Symrise nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 81 Euro auf "Equal Weight" belassen. Der organische Umsatzrückgang des Aromen- und Duftstoffherstellers falle dank der Volumenentwicklung besser als erwartet und vom Unternehmen prognostiziert aus, schrieb Alex Sloane am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Die Wachstums- und Margenziele für 2026 habe Symrise bestätigt. In der zweiten Jahreshälfte lägen die Vergleichswerte aus dem Vorjahr niedriger, was für Vertrauen sorge./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:31 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Symrise
Zusammenfassung: Symrise Equal Weight
|Unternehmen:
Symrise AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
81,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
77,80 €
|Abst. Kursziel*:
4,11%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
75,40 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,43%
|
Analyst Name:
Alex Sloane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
86,02 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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