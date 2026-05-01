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Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

15:01 Uhr
STRATEC SE Hold
Aktie in diesem Artikel
STRATEC SE
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 23 auf 21 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei dem Laborausrüster trübe sich die Lage derzeit ein, bevor sie sich wieder bessern sollte, schrieb Jan Koch in einer am Montag vorliegenden Studie. Gemessen an den mittelfristigen Zielen plane das Unternehmen in den kommenden Jahren wieder mit deutlichem Gewinnwachstum. Der Fokus liege aber zunächst auf der Erreichbarkeit der Ziele für 2026, die im Jahresverlauf eine Besserung notwendig machten. Er bleibt lieber an der Seitenlinie./tih/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.05.2026 / 04:03 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
21,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
16,90 €		 Abst. Kursziel*:
24,26%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
17,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,24%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
29,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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