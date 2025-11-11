DAX 24.348 +1,1%ESt50 5.789 +1,1%MSCI World 4.420 +0,3%Top 10 Crypto 14,24 +4,5%Nas 23.499 +0,1%Bitcoin 90.652 +2,0%Euro 1,1568 -0,2%Öl 63,74 -2,2%Gold 4.133 +0,2%
Marktkap. 264,39 Mio. EUR

KGV 22,61 Div. Rendite 2,01%
Deutsche Bank AG

STRATEC SE Hold

09:11 Uhr
STRATEC SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Stratec von 30 auf 27 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die jüngst vom Unternehmen gekappten Ziele für 2025 belegten die nach wie vor instabile Lage bei den Zulieferungen und eine schwankende Auftragslage, schrieb Jan Koch in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Allerdings impliziere der schwächere Ausblick noch immer eine deutliche Verbesserung im Schlussquartal./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: STRATEC

Zusammenfassung: STRATEC Hold

Unternehmen:
STRATEC SE		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
27,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
21,45 €		 Abst. Kursziel*:
25,87%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
21,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,58%
Analyst Name:
Jan Koch 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
36,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

