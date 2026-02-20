Novo Nordisk Aktie
Marktkap. 179,02 Mrd. EURKGV 14,11 Div. Rendite 3,60%
WKN A3EU6F
ISIN DK0062498333
Symbol NONOF
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Novo Nordisk nach der Telefonkonferenz zum Cagrisema-Studienmisserfolg weiter mit einem Kursziel von 340 dänischen Kronen auf "Equal Weight" belassen. Nach der enttäuschenden REDEFINE-4-Studie setzten die Dänen auf die REDEFINE-11-Studie im ersten Halbjahr 2027 und den Start einer Studie mit höherer Cagrisema-Dosis im zweiten Halbjahr 2026, schrieb James Gordon am Montagmittag. Er bliebt allerdings skeptisch, ob man sich in einer dieser Testreihen ausreichend vom Mittel Zepbound des Konkurrenten Eli Lilly abheben könne./ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2026 / 13:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Novo Nordisk
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
340,00 DKK
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
33,85 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
James Gordon
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
374,63 DKK
*zum Zeitpunkt der Analyse
