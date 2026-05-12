Schneider Electric Aktie
Marktkap. 150,9 Mrd. EURKGV 31,72 Div. Rendite 1,79%
WKN 860180
ISIN FR0000121972
Symbol SBGSF
Schneider Electric Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das erste Quartal mit einem fairen Aktienwert von 310 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Elektrotechnikspezialist habe beim Umsatz vom Rechenzentrenboom profitiert, schrieb Robert Czerwensky am Freitag. Schneider Electric sei international positioniert, um von mehreren Megatrends zu profitieren. Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung aller Branchen, Unternehmen und Haushalte würden weltweit vorangetrieben, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu fördern./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Schneider Electric Kaufen
|Unternehmen:
Schneider Electric S.A.
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
262,90 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
262,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Robert Czerwensky
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
305,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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