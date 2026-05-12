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Marktkap. 150,9 Mrd. EUR

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Symbol SBGSF

DZ BANK

Schneider Electric Kaufen

12:56 Uhr
Schneider Electric Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Schneider Electric S.A.
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Schneider Electric nach Zahlen für das erste Quartal mit einem fairen Aktienwert von 310 Euro auf "Kaufen" belassen. Der Elektrotechnikspezialist habe beim Umsatz vom Rechenzentrenboom profitiert, schrieb Robert Czerwensky am Freitag. Schneider Electric sei international positioniert, um von mehreren Megatrends zu profitieren. Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung aller Branchen, Unternehmen und Haushalte würden weltweit vorangetrieben, um Effizienz und Nachhaltigkeit zu fördern./mis/rob/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: MIGUEL MEDINA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: Schneider Electric Kaufen

Unternehmen:
Schneider Electric S.A.		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
262,90 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
262,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Robert Czerwensky 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
305,88 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Schneider Electric S.A.

12:56 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
07.05.26 Schneider Electric Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Schneider Electric Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.05.26 Schneider Electric Overweight Barclays Capital
04.05.26 Schneider Electric Outperform Bernstein Research
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