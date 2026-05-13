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UBS AG

Scout24 Buy

11:41 Uhr
Scout24 Buy
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 nach einem Kapitalmarkttag von 105 auf 112 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Veranstaltung habe die KI-Führerschaft des Online-Portalbetreibers untermauert, schrieb Jo Barnet-Lamb in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Umsatz und Margen sollten sich überdurchschnittlich entwickeln können./mis/rob/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 05:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Buy

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
112,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
76,00 €		 Abst. Kursziel*:
47,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
75,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,47%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
105,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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