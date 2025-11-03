Scout24 Aktie
Marktkap. 7,24 Mrd. EURKGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8
ISIN DE000A12DM80
Symbol SCOTF
Scout24 Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 113 auf 107,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb begründete die Kurszielsenkung am Montagnachmittag mit der gesunkenen Branchenbewertung unter Europas Internetportalen. Favorit bleibe die britische Rightmove./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Scout24 Neutral
|Unternehmen:
Scout24
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
107,80 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
98,25 €
|Abst. Kursziel*:
9,72%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
98,90 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
|
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
120,92 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
