DAX 23.785 -1,4%ESt50 5.613 -1,2%MSCI World 4.384 -0,3%Top 10 Crypto 14,19 -0,1%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.889 -1,7%Euro 1,1492 -0,3%Öl 64,09 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T Novo Nordisk A3EU6F RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Uber, Amazon, Tesla, Nordex, Evonik, Schaeffler, Rheinmetall im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Mittag um die Kurse der Commodities
DAX fällt wieder unter 24.000-Punkte-Marke - "Beängstigende Rally macht eine Pause" DAX fällt wieder unter 24.000-Punkte-Marke - "Beängstigende Rally macht eine Pause"
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Scout24 Aktie

Kaufen
Verkaufen
Scout24 Aktien-Sparplan
98,90 EUR -1,40 EUR -1,40 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 7,24 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A12DM8

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000A12DM80

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol SCOTF

UBS AG

Scout24 Neutral

11:56 Uhr
Scout24 Neutral
Aktie in diesem Artikel
Scout24
98,90 EUR -1,40 EUR -1,40%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Scout24 von 113 auf 107,80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jo Barnet-Lamb begründete die Kurszielsenkung am Montagnachmittag mit der gesunkenen Branchenbewertung unter Europas Internetportalen. Favorit bleibe die britische Rightmove./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 16:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Scout24

Zusammenfassung: Scout24 Neutral

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
107,80 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
98,25 €		 Abst. Kursziel*:
9,72%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
98,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,00%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,92 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24

11:56 Scout24 Neutral UBS AG
01.11.25 Scout24 Hold Jefferies & Company Inc.
31.10.25 Scout24 Outperform RBC Capital Markets
31.10.25 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
31.10.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Scout24

finanzen.net Experten-Einschätzung UBS AG: Neutral für Scout24-Aktie UBS AG: Neutral für Scout24-Aktie
finanzen.net DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor einem Jahr eingefahren
finanzen.net Scout24 Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagvormittag vermehrt von Scout24
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Nachmittag stärker
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Scout24 Aktie News: Scout24 am Montagmittag im Aufwind
finanzen.net So schätzen die Analysten die Scout24-Aktie im Oktober 2025 ein
finanzen.net Scout24-Aktie-Analyse: RBC Capital Markets bewertet mit Outperform
finanzen.net Führungskraft greift bei Scout24-Aktien zu
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy
EQS Group EQS-News: Scout24 delivers strong Q3 2025; full-year guidance narrowed towards upper end
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Dirk Schmelzer, buy
EQS Group EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Scout24 zu myNews hinzufügen