Heute im Fokus
Nach EZB-Entscheid: DAX verliert leicht -- US-Börsen starten tiefer -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Underweight für Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie nach JP Morgan Chase & Co.-Analyse
Palantir-Aktie nach Rekordlauf schwächer - Internationale Expansion im Fokus
Scout24 Aktie

99,55 EUR +1,65 EUR +1,69 %
STU
Marktkap. 7,1 Mrd. EUR

KGV 38,40 Div. Rendite 1,55%
WKN A12DM8

ISIN DE000A12DM80

Symbol SCOTF

UBS AG

Scout24 Neutral

12:26 Uhr
Scout24 Neutral
Scout24
99,55 EUR 1,65 EUR 1,69%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 113 Euro auf "Neutral" belassen. Der Omlineportal-Betreiber habe die Erwartungen ein wenig übertroffen und die Jahresziele nach oben hin eingeengt, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstag in seiner ersten Reaktion. Er attestierte Scout24 ein weiteres solides Quartal und sieht die konkretisierten Ziele schon in den Markterwartungen enthalten./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 07:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Neutral

Unternehmen:
Scout24		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
113,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
99,20 €		 Abst. Kursziel*:
13,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
99,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,51%
Analyst Name:
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
120,28 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

