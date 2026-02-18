DAX 25.025 -1,0%ESt50 6.052 -0,8%MSCI World 4.527 -0,3%Top 10 Crypto 8,4740 -3,6%Nas 22.713 -0,2%Bitcoin 56.476 +0,2%Euro 1,1769 -0,1%Öl 71,62 +1,9%Gold 5.004 +0,5%
Marktkap. 137,19 Mrd. EUR

KGV 10,74
WKN 850727

ISIN FR0000120271

Symbol TTE

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 73 Euro belassen. Der Ölkonzern biete hohe, stetig steigende Dividenden, die von Aktienrückkäufen aufgewertet würden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der soliden Bilanz und steigenden Free Cashflows seien die Wachstumsstrategie und die Ausschüttungen gut finanzierbar./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen

Unternehmen:
TotalEnergies		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
66,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Kaufen		 Kurs aktuell:
66,45 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Werner Eisenmann 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,86 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu TotalEnergies

12.02.26 TotalEnergies Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.02.26 TotalEnergies Overweight Barclays Capital
12.02.26 TotalEnergies Buy UBS AG
11.02.26 TotalEnergies Kaufen DZ BANK
11.02.26 TotalEnergies Buy Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu TotalEnergies

finanzen.net Investmentbeispiel EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht EURO STOXX 50-Titel TotalEnergies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in TotalEnergies von vor einem Jahr eingebracht
finanzen.net TotalEnergies präsentierte Quartalsergebnisse
finanzen.net TotalEnergies-Aktie gewinnt trotz Gewinnrückgang und gedrosselter Aktienrückkäufe
Dow Jones Totalenergies übernimmt Kontrolle an Raffinerie in Zeeland - Agentur
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätte eine Investition in TotalEnergies von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Ausblick: TotalEnergies mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
finanzen.net Europäische Energieaktien mit schwachem viertem Quartal? So bewertet Morgan Stanley den Energiesektor
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert TotalEnergies-Aktie: So viel hätten Anleger an einem TotalEnergies-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Die Expertenmeinungen zur TotalEnergies-Aktie im Januar 2026
reNEWS TotalEnergies starts surveys at 2GW NordSee 1
EN, TOTAL Indicative dates for 2026 dividends
Zacks TotalEnergies (TTE) Reports Q4 Earnings: What Key Metrics Have to Say
EN, TOTAL TotalEnergies proposes a dividend of 3.40€/share for fiscal year 2025, a 5.6% increase
EN, TOTAL Fourth quarter and full year 2025 results
Zacks Petrobras-TotalEnergies Deal Remains Unrecognized by Namibia
Zacks TotalEnergies to Report Q4 Earnings: What to Expect This Season?
Benzinga TotalEnergies Locks In 15-Year Solar Deal To Power Google&#39;s Texas Data Centers
RSS Feed
TotalEnergies zu myNews hinzufügen