TotalEnergies Aktie
Marktkap. 137,19 Mrd. EURKGV 10,74
WKN 850727
ISIN FR0000120271
Symbol TTE
TotalEnergies Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Totalenergies auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 73 Euro belassen. Der Ölkonzern biete hohe, stetig steigende Dividenden, die von Aktienrückkäufen aufgewertet würden, schrieb Werner Eisenmann in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit der soliden Bilanz und steigenden Free Cashflows seien die Wachstumsstrategie und die Ausschüttungen gut finanzierbar./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 13:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.02.2026 / 15:56 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TotalEnergies SE
Zusammenfassung: TotalEnergies Kaufen
|Unternehmen:
TotalEnergies
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
66,43 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
66,45 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Werner Eisenmann
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
